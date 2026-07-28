Volkswagen tutuştu! “Kaybedecek zamanımız yok”
Çinli markaların Avrupa’daki şarj edilebilir hibrit satışlarında yüzde 28,3’lük paya ulaşması Volkswagen’i harekete geçirdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çinli markaların Avrupa’daki şarj edilebilir hibrit satışlarında yüzde 28,3’lük paya ulaşması Volkswagen’i harekete geçirdi.
Avrupa otomotiv pazarında Çinli markaların yükselişi, tamamen elektrikli araçların ardından şarj edilebilir hibrit segmentinde de yerleşik üreticiler üzerindeki baskıyı artırdı. Yılın ilk yarısında satılan her dört PHEV’den birden fazlasının Çinli bir markaya ait olması, Volkswagen’in Avrupa Birliği’ne koruyucu önlem çağrısı yapmasına yol açtı. Volkswagen Grubu CEO’su Oliver Blume, Çin’de üretilen şarj edilebilir hibritlere ilave gümrük vergisi uygulanması için Avrupa Birliği’nin hızla ortak bir karar alması gerektiğini söyledi.
“KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOK” Volkswagen’in 24 Temmuz’da düzenlenen ilk yarı finansal sonuçlar toplantısında konuşan Blume, Avrupa otomotiv sektörünün Çinli üreticiler karşısındaki rekabet koşullarının yeniden düzenlenmesini istedi. “Kaybedecek zamanımız yok” diyen Blume, Avrupa Birliği ülkelerinin önümüzdeki aylarda ortak bir strateji üzerinde anlaşmasını beklediğini belirtti. Volkswagen CEO’su, alınacak önlemlerin Çinli markaları tamamen pazar dışında bırakmak yerine Avrupalı üreticilerle daha dengeli rekabet
ÇİNLİ MARKALAR PHEV PAZARININ YÜZDE 28,3’ÜNÜ ALDI Dataforce verilerine göre Çinli otomobil üreticileri, 2026’nın ilk altı ayında Avrupa’da 208 bin 368 şarj edilebilir hibrit araç sattı. Bu satışlarla Çinli markaların PHEV pazarındaki payı yüzde 28,3’e yükseldi. Segmentte en çok satan ilk üç modelin de Çinli üreticilere ait olması dikkati çekti. BYD Seal U listenin ilk sırasında yer alırken onu BYD Atto 2 ve Chery Grubu bünyesindeki Jaecoo 7 takip etti. Bir önceki yıl listenin zirvesinde bulunan Volkswagen Tiguan ise Çinli rakiplerinin ardından dördüncü sıraya geriledi.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERDEKİ VERGİ MODELİ ÖRNEK GÖSTERİLDİ Avrupa Birliği, Çin’de üretilen bataryalı elektrikli otomobillere standart yüzde 10 ithalat vergisinin yanında üreticiye göre değişen ilave vergiler uyguluyor. Sübvansiyon soruşturmasının ardından getirilen ek oranlar bazı şirketler için yüzde 35,3’e kadar çıkıyor. Blume, bu uygulamanın Çinli markaların tamamen elektrikli otomobil pazarındaki hızlı büyümesini yavaşlattığını belirterek benzer bir sistemin PHEV modelleri için de devreye alınmasını talep etti. Mevcut düzenlemenin yalnızca tamamen elektrikli araçları kapsaması, Çinli şirketlerin şarj edilebilir hibritlere ağırlık vererek ek vergi baskısını aşabildiği yönündeki tartışmaları artırıyor. Avrupa Birliği’nin PHEV ithalatına yönelik yeni önlemleri değerlendirdiği bir süredir öne sürülüyor.
ÇİNLİ MARKALARIN AVRUPA SATIŞLARI İKİYE KATLANDI Çinli otomobil üreticileri yalnızca şarj edilebilir hibritlerde değil, Avrupa pazarının genelinde de hızlı büyüme kaydetti. Yılın ilk altı ayında Çinli markaların satışları yüzde 101 artarak 685 bin 990 adede ulaştı.
Aynı dönemde Avrupa otomobil pazarı yüzde 5,9 büyüyerek yaklaşık 7,2 milyon araçlık hacme çıktı. Çinli şirketlerin toplam pazardaki payı ise bir önceki yılın aynı dönemindeki yüzde 5 seviyesinden yüzde 9,5’e yükseldi. BYD, Chery, Geely ve diğer Çinli gruplar, Avrupa’daki ürün gamlarını hem tamamen elektrikli hem de şarj edilebilir hibrit modellerle genişletmeye devam ediyor.
VOLKSWAGEN 2026 BEKLENTİSİNİ DÜŞÜRDÜ Volkswagen’in vergi çağrısı, şirketin mali baskı altında bulunduğu bir dönemde geldi. Alman üretici, Çin’deki zayıf satışlar, ABD’nin uyguladığı tarifeler ve Avrupa’da artan rekabet nedeniyle 2026 gelir tahminini aşağı yönlü güncelledi. Grubun Çin’deki araç teslimatları yılın ilk yarısında sert biçimde gerilerken şirket Avrupa’daki fabrikalarında daha kapsamlı tasarruf seçeneklerini değerlendirmeye başladı. Blume, Çinli üreticilerin kendi iç pazarlarındaki yoğun fiyat baskısı nedeniyle ihracata yöneldiğini belirterek Avrupa’nın bu büyümeye karşı ortak bir sanayi politikası geliştirmesi gerektiğini söyledi.
“MADE IN EUROPE” POLİTİKASININ HIZLANDIRILMASINI İSTEDİ Volkswagen CEO’suna göre yalnızca ithalat vergileri Avrupa otomotiv sektörünü korumak için yeterli olmayacak. Blume, Avrupa Birliği’nin üzerinde çalıştığı “Made in Europe” sanayi politikasının da gecikmeden uygulanmasını talep etti. Bu yaklaşımın Avrupa’da üretim yapan şirketlere yatırım, enerji maliyetleri, batarya tedariki ve teknoloji geliştirme alanlarında destek sağlaması bekleniyor. Çinli markaların PHEV pazarında elde ettiği hızlı büyüme, Avrupa otomotiv sektöründeki mücadelenin artık yalnızca elektrikli araçlarla sınırlı olmadığını ortaya koyuyor. AB’nin Volkswagen’in çağrısına vereceği yanıt, Çinli üreticilerin kıtadaki büyüme hızını doğrudan etkileyebilir.
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