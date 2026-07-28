Volkswagen tutuştu! “Kaybedecek zamanımız yok”

ÇİNLİ MARKALAR PHEV PAZARININ YÜZDE 28,3’ÜNÜ ALDI Dataforce verilerine göre Çinli otomobil üreticileri, 2026’nın ilk altı ayında Avrupa’da 208 bin 368 şarj edilebilir hibrit araç sattı. Bu satışlarla Çinli markaların PHEV pazarındaki payı yüzde 28,3’e yükseldi. Segmentte en çok satan ilk üç modelin de Çinli üreticilere ait olması dikkati çekti. BYD Seal U listenin ilk sırasında yer alırken onu BYD Atto 2 ve Chery Grubu bünyesindeki Jaecoo 7 takip etti. Bir önceki yıl listenin zirvesinde bulunan Volkswagen Tiguan ise Çinli rakiplerinin ardından dördüncü sıraya geriledi.