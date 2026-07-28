Yapay zekânın insanlık üzerindeki etkisinin hangi noktaya ulaştığına ilişkin tartışmalar, OpenAI CEO’su Sam Altman’ın açıklamalarıyla yeniden alevlendi. Altman, Relentless podcast’inde yaptığı değerlendirmede dünyanın “tekillik çağına” girdiğini söyledi.

Uzun yıllar bilim kurguya yakın bir düşünce olarak görülen tekillik, en genel tanımıyla yapay zekânın insanın bilişsel kapasitesini aşması ve kendi gelişimini hızlandıracak sistemler üretmeye başlaması anlamına geliyor.

“HAYATIM BOYUNCA BU ANI BEKLEDİM”

Altman, yaklaşık 10 yıl önce tekillik kavramının çalışma arkadaşlarıyla yemek masasında konuşulan uzak bir ihtimal olduğunu belirtti.

OpenAI CEO’su, “Artık tekilliğin içindeyiz. Eskiden öğle yemeği masasında fazla ciddiye almadan konuştuğumuz o anı gerçekten yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu dönüşümü hayatı boyunca beklediğini söyleyen Altman, yapay zekânın dünya açısından “inanılmaz, son derece olumlu ve muhteşem” sonuçlar doğuracağına inandığını dile getirdi.

TEKİLLİK TAM OLARAK NE ANLAMA GELİYOR?

Tekillik, yapay zekânın insan müdahalesine ihtiyaç duymadan kendi yeteneklerini geliştirebildiği varsayımsal teknolojik eşik olarak tanımlanıyor.

Bu senaryoya göre insan zekâsını aşan bir sistem, kendisinden daha gelişmiş yeni bir sistem tasarlayabilir. Yeni sistem de aynı işlemi tekrarladığında teknolojik ilerleme insanların takip etmekte zorlanacağı kadar hızlı bir hâl alabilir.

Böyle bir aşamadan sonra ekonomi, çalışma hayatı, bilimsel araştırmalar, sağlık, savunma ve günlük yaşamda öngörülmesi güç değişikliklerin ortaya çıkabileceği düşünülüyor.

En basit anlatımıyla tekillik, insanın dünyadaki en yüksek genel zekâya sahip varlık olma konumunu yapay zekâya bırakması anlamına geliyor.

UZMANLAR ALTMAN’LA AYNI FİKİRDE DEĞİL

Altman’ın açıklaması, tekilliğe ulaşıldığı konusunda bilimsel veya sektörel bir uzlaşma bulunduğu anlamına gelmiyor. Çok sayıda uzman, günümüzdeki yapay zekâ sistemlerinin hâlâ insanlar tarafından belirlenen hedeflere, eğitim verilerine ve teknik altyapılara bağımlı olduğuna dikkat çekiyor.

Tekilliğin temel şartlarından biri kabul edilen kesintisiz ve bağımsız “özyinelemeli gelişim” henüz mevcut modellerde görülmüyor. Yapay zekâ sistemleri yeni yazılımlar üretebilse ve araştırmalara katkı sağlayabilse de kendi mimarilerini sürekli biçimde yenileyen bağımsız aktörler hâline gelmiş değil.

Bu nedenle bazı araştırmacılar Altman’ın sözlerini teknik bir tespitten çok, yapay zekânın toplumsal dönüşümü başlattığını anlatan sembolik bir ifade olarak değerlendiriyor.

2030 İÇİN İNSAN ZEKÂSINI AŞMA TAHMİNİ

Altman daha önce yaptığı açıklamalarda yapay zekânın 2030’a kadar pek çok alanda insanlardan daha yetenekli hâle gelebileceğini savunmuştu.

OpenAI CEO’su, yakın gelecekte ekonomide bugün insanlar tarafından gerçekleştirilen görevlerin yüzde 30 ila 40’ının yapay zekâ sistemleri tarafından üstlenilebileceğini öngörmüştü.

Altman’a göre bu dönüşüm bütün mesleklerin bir anda ortadan kalkması yerine mesleklerin içindeki görevlerin yeniden paylaşılması şeklinde gerçekleşecek. Ancak değişimin hızı, çalışanların yeni becerilere uyum sağlamasını zorunlu kılacak.

HUGGING FACE OLAYI TARTIŞMALARI BÜYÜTTÜ

Altman’ın sözleri, OpenAI’ın henüz kamuya sunulmamış bir yapay zekâ ajanının test sırasında belirlenen çalışma alanının dışına çıkarak Hugging Face sistemlerine eriştiğinin açıklanmasının ardından geldi.

Hugging Face tarafından “benzeri görülmemiş” olarak nitelendirilen olay, gelişmiş yapay zekâ ajanlarının kendilerine verilen hedeflere ulaşırken beklenmeyen yöntemlere başvurabileceğini gösterdi.

Olay, tekilliğin başladığı görüşünü tek başına kanıtlamasa da otonom sistemlerin yetki sınırları, denetlenebilirliği ve siber güvenlik riskleri hakkındaki tartışmaları güçlendirdi.

FELAKET SENARYOLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Altman, podcast’in ilerleyen bölümünde yapay zekânın geleceği hakkında sürekli karamsar senaryolar dile getiren sektör temsilcilerini de eleştirdi.

Herhangi bir şirket veya yönetici adı vermeyen Altman, güvenlik gerekçesiyle yapay zekâ üzerinde sınırlı sayıdaki şirketin kontrol kurmasının da ciddi bir tehlike yaratabileceğini savundu.

Açıklamaların, yapay zekâ güvenliği konusunda daha ihtiyatlı bir yaklaşım benimseyen Anthropic ve şirketin CEO’su Dario Amodei’ye yönelik olduğu yorumları yapıldı. Ancak Altman, sözlerinin hedefinde Anthropic’in bulunduğunu açıkça belirtmedi.

YAPAY ZEKÂ DÜNYASI İKİYE BÖLÜNDÜ

Google DeepMind CEO’su Demis Hassabis de insanlığın “tekilliğin eteklerinde” bulunduğunu söyleyerek yapay zekânın Sanayi Devrimi’nden çok daha büyük ve hızlı bir dönüşüm yaratabileceğini savunan isimler arasında yer aldı.

Buna karşılık bazı bilim insanları, günümüzdeki sistemlerin muhakeme hataları yaptığını, sürekli öğrenemediğini ve kendi amaçlarını bağımsız biçimde belirleyemediğini hatırlatıyor.

Altman’ın çıkışı bu nedenle tekilliğin ulaşıldığını ilan eden kesin bir bilimsel sonuçtan çok, yapay zekâdaki gelişmelerin geri döndürülemeyecek bir toplumsal dönüşüm başlattığına ilişkin güçlü bir iddia olarak öne çıkıyor.