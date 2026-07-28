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Bütçe dostu SUV! Yeni Brezza 7700 dolardan satışta iOS 26.6 yayınlandı! Neler değişti? Elektrikli araç devrimi! 156 yeni model geliyor Daha önce bulmuşlardı: Şimdi petrol için gözlerini oraya diktiler Günde 1 fincan mısır püskülü, ayakları ve karnı şişenler için birebir! Küçük miktarda ekleyin, uyku bozar
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Bütçe dostu SUV! Yeni Brezza 7700 dolardan satışta

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Bütçe dostu SUV! Yeni Brezza 7700 dolardan satışta

Maruti Suzuki, Hindistan’ın en çok tercih edilen kompakt SUV modellerinden Brezza’yı tasarım, donanım ve motor seçenekleri açısından yeniledi.

#1
Foto - Bütçe dostu SUV! Yeni Brezza 7700 dolardan satışta

Hindistan’ın rekabetçi kompakt SUV pazarında dengeleri yeniden değiştirmek isteyen Maruti Suzuki, Brezza’nın kapsamlı biçimde yenilenen 2026 versiyonunu tanıttı. Bir dönem segmentinin en çok satan otomobillerinden olan model, geçen yıl yaşadığı yüzde 7’lik satış kaybının ardından daha güçlü motorlar ve gelişmiş teknolojilerle yeniden sahaya çıktı. Yeni Brezza, turbo benzinli, atmosferik benzinli ve CNG’li olmak üzere üç farklı motor seçeneğiyle satışa sunuldu.

#2
Foto - Bütçe dostu SUV! Yeni Brezza 7700 dolardan satışta

110 BEYGİRLİK TURBO MOTOR GELDİ Yenilenen Brezza’nın en dikkat çekici değişikliği motor bölümünde yapıldı. Ürün gamına eklenen 1.0 litrelik Boosterjet turbo benzinli motor, 110 beygir güç ve 170 Nm tork üretiyor. Turbo motorla birlikte sunulan yeni 6 ileri manuel şanzıman, önceki 5 ileri ünitenin yerini aldı. Şirket, diğer manuel motor seçeneklerinde de 6 ileri şanzımana geçerek yakıt tüketimi ve sürüş konforunu iyileştirmeyi hedefliyor.

#3
Foto - Bütçe dostu SUV! Yeni Brezza 7700 dolardan satışta

Modelin 103 beygir güç üreten 1.5 litrelik atmosferik hafif hibrit motoru ile 88 beygirlik CNG seçeneği de satışta kalmaya devam ediyor. Atmosferik motor, manuel şanzımanın yanı sıra 6 ileri tork konvertörlü otomatik vitesle tercih edilebiliyor.

#4
Foto - Bütçe dostu SUV! Yeni Brezza 7700 dolardan satışta

CNG TANKI ARTIK BAGAJI DARALTMAYACAK CNG’li Brezza’da kullanım alanını artıran önemli bir değişikliğe gidildi. Önceki modelde bagaj hacmini önemli ölçüde azaltan yakıt tankı, yeni versiyonda aracın gövdesinin altına taşındı. Bu düzenleme sayesinde CNG’nin sunduğu düşük kullanım maliyeti korunurken bagaj bölümünün günlük kullanım açısından daha işlevsel hâle getirilmesi amaçlandı.

#5
Foto - Bütçe dostu SUV! Yeni Brezza 7700 dolardan satışta

ÖN TASARIM YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLDİ Brezza’nın dış görünümünde tamamen farklı bir tasarım yerine mevcut çizgileri modernleştiren dokunuşlara yer verildi. Ön tampon ve radyatör ızgarası yeniden tasarlanırken sis farları daha yüksek bir konuma taşındı. Aracın yan bölümünde yeni kaplamalar ve farklı tasarıma sahip 16 inç alaşım jantlar kullanıldı. Kırmızı dış detaylarla ayrışan Turbo seçeneğinin de bulunduğu üç farklı tasarım paketi, müşterilere daha sportif kişiselleştirme seçenekleri sunuyor. Brezza’nın uzunluğu, Hindistan’daki vergi avantajlarını koruyabilmek amacıyla 3 bin 995 milimetrede tutuldu. Model 1790 milimetre genişliğe, 1685 milimetre yüksekliğe ve 2500 milimetrelik aks mesafesine sahip.

#6
Foto - Bütçe dostu SUV! Yeni Brezza 7700 dolardan satışta

EKRAN 10,1 İNÇE BÜYÜDÜ Kabin bölümünde malzeme ve kaplama kalitesi iyileştirilirken üst donanımlardaki multimedya ekranı 9 inçten 10,1 inçe çıkarıldı. Yüksek donanım seviyelerinde havalandırmalı ön koltuklar, kablosuz telefon şarjı, Arkamys ses sistemi, hava temizleyici ve 64 renkli ambiyans aydınlatması sunuluyor. İç mekândaki yeni döşemeler ve parlak siyah dekoratif parçalar da modelin daha modern görünmesini sağlıyor.

#7
Foto - Bütçe dostu SUV! Yeni Brezza 7700 dolardan satışta

GÜVENLİK DONANIMLARI ARTIRILDI Yeni Brezza’da altı hava yastığı, elektronik denge programı, yokuş kalkış desteği ve arka park sensörleri standart olarak sunuluyor. Üst versiyonlarda kör nokta uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı, araçtan güvenli çıkış sistemi, ön park sensörleri ve geliştirilmiş 360 derece çevre görüş kamerası gibi sürüş destek donanımları bulunuyor. Anahtarsız giriş, elektrikli yan aynalar, LED farlar ve otomatik klima ise VXi ve üzerindeki donanım seviyelerinde standart hâle geliyor.

#8
Foto - Bütçe dostu SUV! Yeni Brezza 7700 dolardan satışta

BAŞLANGIÇ FİYATI 739 BİN 900 RUPİ Yenilenen Maruti Suzuki Brezza, Hindistan’da 739 bin 900 rupiden başlayan vergisiz satış fiyatıyla bayilerdeki yerini aldı. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 7 bin 700 dolara karşılık geliyor.

#9
Foto - Bütçe dostu SUV! Yeni Brezza 7700 dolardan satışta

Yalnızca önden çekişli olarak sunulan modelin; düşük başlangıç fiyatı, yeni turbo motoru ve zenginleştirilen donanımlarıyla Hindistan’daki SUV satış sıralamasında yeniden üst basamaklara çıkması hedefleniyor.

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