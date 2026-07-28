Bütçe dostu SUV! Yeni Brezza 7700 dolardan satışta

ÖN TASARIM YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLDİ Brezza’nın dış görünümünde tamamen farklı bir tasarım yerine mevcut çizgileri modernleştiren dokunuşlara yer verildi. Ön tampon ve radyatör ızgarası yeniden tasarlanırken sis farları daha yüksek bir konuma taşındı. Aracın yan bölümünde yeni kaplamalar ve farklı tasarıma sahip 16 inç alaşım jantlar kullanıldı. Kırmızı dış detaylarla ayrışan Turbo seçeneğinin de bulunduğu üç farklı tasarım paketi, müşterilere daha sportif kişiselleştirme seçenekleri sunuyor. Brezza’nın uzunluğu, Hindistan’daki vergi avantajlarını koruyabilmek amacıyla 3 bin 995 milimetrede tutuldu. Model 1790 milimetre genişliğe, 1685 milimetre yüksekliğe ve 2500 milimetrelik aks mesafesine sahip.