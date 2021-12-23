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Eğitim Kastamonu okullar tatil mi 24 Aralık Cuma | Yarın okullar tatil mi Kastamonu
Eğitim

Kastamonu okullar tatil mi 24 Aralık Cuma | Yarın okullar tatil mi Kastamonu

Kastamonu yarın 24 Aralık Cuma okullar tatil mi? Kastamonu’da etkili olan kar yağışı sebebiyle öğrenciler hangi ilçelerde okulların tatil olacağını araştırıyor. Peki, Kastamonu okullar tatil mi? 24 Aralık Kastamonu Küre Abana okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2021-12-23 21:42:00 -
Kastamonu okullar tatil mi 24 Aralık Cuma | Yarın okullar tatil mi Kastamonu

Kastamonu’da okulların yarın tatil olup olmayacağı merak konusu. Peki, yarın okullar tatil mi? Kastamonu hangi ilçelerde okullar tatil?

Kastamonu okullar tatil mi 24 Aralık Cuma | Yarın okullar tatil mi Kastamonu

Kastamonu’da 24 Aralık Cuma günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Kastamonu'nun Küre, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 23 Aralık Perşembe bir gün ara verilmişti.

Küre

Abana

Çatalzeytin

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