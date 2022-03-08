Kastamonu merkezli DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı
Kastamonu merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri, örgüte finansal destek sağladıkları tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kastamonu deaş operasyonu
Jandarma ekipleri, Kastamonu, Gaziantep, İstanbul ve Konya'da 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 20 zanlının gözaltına alındığı, 10'unun yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.