Kastamonu Küre, Abana ve Çatalzeytin’de okullar tatil mi? 23 Aralık Perşembe okullar tatil mi?

Kastamonu’nun sahil bölgesinde fırtına ve kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Cide’de sahil bölgesinde şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilerken, ilçenin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oluyor. Kısa sürede yağan kar yağışı nedeniyle yollar beyaz örtüyle kaplanırken, Cide-Bartın karayolunda ise ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Cide-Bartın karayolu Amasra bölgesinde özellikle şiddetli kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı sürücüler ise çareyi araçlarına zincir takmakta buldu.

Kastamonu'da okullar tatil mi? Küre, Abana ve Çatalzeytin’de okullar bugün tatil mi?

Kastamonu’da okullar tatil mi, 23 Aralık Kastamonu’da yarın okullar tatil mi sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Kastamonu'nun Küre, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime 23 Aralık Perşembe günü (bugün) ara verildi. Kentin özellikle sahil ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Küre, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, eğitim ve öğretime 23 Aralık Perşembe ara verildiği bildirildi.