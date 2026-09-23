Kastamonu İnebolu'da köy yangını 8 evi sardı, ekiplerin müdahalesi sürüyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Deresökü köyünde çıkan yangın şiddetli rüzgarla 8 evi sardı; itfaiye, orman ve su tankerleri sevk edildi, müdahale sürüyor.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Deresökü köyünde sabah saatlerinde çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın 8 evi sardı. Bölgeye ulaşan ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.
Edinilen bilgiye göre yangın, Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen sebeple çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler 7 eve daha sıçradı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine köye İnebolu ilçesi, il merkezi ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, orman ve su tankerleri sevk edildi.
Müdahale sürerken yanan köy dronla havadan görüntülendi.