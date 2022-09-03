Kastamonu'da etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı. Hal böyle olunca vatandaşlar yarın Kastamonu'da havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı.

Kastamonu hava durumu | Kastamonu yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; Batı Karadeniz’de halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.