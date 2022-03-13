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Eğitim Kastamonu hangi ilçelerde okullar tatil 14 Mart Pazartesi
Eğitim

Kastamonu hangi ilçelerde okullar tatil 14 Mart Pazartesi

Kastamonu okulların tatil olduğu ilçeler güncel | Kastamonu’nun bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor. Bu sebeple hem aileler hem de öğrenciler 14 Mart Pazartesi gününe ilişkin bir tatil kararı olup olmadığını araştırıyor. Bugün Kastamonu okulların tatil olduğu ilçeler:

Yeniakit Publisher
2022-03-13 23:41:00 -
Kastamonu hangi ilçelerde okullar tatil 14 Mart Pazartesi

Kastamonu’da kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının etkili olduğu ilçelerde yaşayanlar ise okullarla ilgili bir açıklama olup olmadığını merak ediyor.

Kastamonu hangi ilçelerde okullar tatil 14 Mart Pazartesi

Olumsuz hava koşulları sebebiyle Kastamonu’nun sekiz ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Alınan bilgiye göre; İnebolu, Küre ve Şenpazar'da 14 Mart Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildi. Ayrıca Bozkurt, Çatalzeytin, Ağlı, Cide ve Doğanyurt ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kastamonu'da hava yarın en düşük -9 en yüksek 2 derece olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 14 Mart Pazartesi günü parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğleden sonra ise kuzey kesimlerde kar yağşıı bekleniyor.

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