Kastamonu’da kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının etkili olduğu ilçelerde yaşayanlar ise okullarla ilgili bir açıklama olup olmadığını merak ediyor.

Kastamonu hangi ilçelerde okullar tatil 14 Mart Pazartesi

Olumsuz hava koşulları sebebiyle Kastamonu’nun sekiz ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Alınan bilgiye göre; İnebolu, Küre ve Şenpazar'da 14 Mart Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildi. Ayrıca Bozkurt, Çatalzeytin, Ağlı, Cide ve Doğanyurt ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kastamonu'da hava yarın en düşük -9 en yüksek 2 derece olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 14 Mart Pazartesi günü parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğleden sonra ise kuzey kesimlerde kar yağşıı bekleniyor.