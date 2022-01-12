Kastamonu el sanatları ile kadınlar meslek sahibi olacak

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Destek Sistemi kapsamında Akademi Kültür ve Eğitim Derneğinin hazırladığı, Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifinin ortağı olduğu projenin açılışı gerçekleştirildi.

Kastamonu el sanatları

Kadınların meslek sahibi olması amaçlanan proje kapsamında, ekim ayından beri 3'ü engelli 30 kadına, taş baskı ve iğne oyası atölyelerinde kurs verildiği, üretilen ürünler satılarak ev ekonomilerine katkı sunulacağı bildirildi.

Vali Avni Çakır, Atabeygazi Konağı'nda gerçekleştirilen açılışta, projenin kadın istihdamı açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Kastamonu'da bu tür çalışmaları artırma hedefinde olduklarını anlatan Çakır, "İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü vasıtasıyla ilimizden, geçtiğimiz yıl bu tarz 7 projemiz destek aldı. Kastamonu olarak inşallah bu sene en az 10 projeyi daha destekleme hedefindeyiz." dedi.

Kadınların yanında olduklarını vurgulayan Vali Çakır, şöyle devam etti:

"El sanatlarımızın yaşatılması, tanıtılması, kadınlarımızın becerilerinin artırılması, sosyal hayata girişlerinin sağlanması, aynı zamanda burada edindikleri el becerisi ve tecrübeleri sayesinde ekonomik olarak menfaat sağlamaları bu projenin ana hedefi. Burada yapılan ürünlerin pazarlanmasıyla ilgili hem belediye hem de valilik olarak çalışma içindeyiz. İnşallah kadınlarımızı daha fazla üretime dahil edeceğiz."

Derneğin başkanı Suzan Avanoğlu ise kadınlara örnek olacak bir projeyi hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını dile getirerek, 30 kadına 7 aylık süreçte taş baskı, iğne oyası ve dijital pazarlama kursları verileceğini aktardı.

Kadın kooperatifinin başkanı Serpil Durgut da böyle bir hizmete paydaşlık yapmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, destek verenlere teşekkür etti.

Açılışın ardından, el emeği ürünlerden oluşan sergi gezildi.

Programa, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.