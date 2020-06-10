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Kastamonu Devlet Hastanesinde Kovid-19 nedeniyle randevusuz hasta kabul edilmeyecek

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:16:50 -
Kastamonu Devlet Hastanesinde Kovid-19 nedeniyle randevusuz hasta kabul edilmeyecek

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hasta yoğunluğunun en aza indirilmesi amacıyla acil vakalar dışında randevusuz hasta kabul edilmeyeceği bildirildi.

Kastamonu Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların ve personelin sağlığını korumak amacıyla poliklinik muayenelerinin Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınacak randevulara göre yapılacağı kaydedildi.

Hastaneye başvuruların acil durumlar hariç randevulu olması gerektiği aktarılan açıklamada, vatandaşların hastanede geçirdikleri süreyi de mümkün olduğunca kısa tutmaları istendi.

Hastanede poliklinik bekleme alanlarında yoğunluk oluşmaması için doktorun yanına muayene saatinde gidilmesinin önemine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hastanemizde refakatçi ve ziyaretçi kısıtlaması uygulaması devam etmektedir. Hastanın yanına zorunlu durumlarda hekim kararıyla en fazla 1 kişi alınabilir. Hastanemize başvurunuz esnasında ve hastanemizde bulunduğunuz süre boyunca tüm alanlarda maske takmanız ve sosyal mesafeyi korumanız büyük önem arz etmektedir."



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