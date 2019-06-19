Kastamonu Bursa’ya taşınıyor. 21 Haziran Cuma günü Çarşamba Kapalı Pazar Yeri’nde başlayacak ve 3 gün sürecek 8.Bursa Kastamonu Günleri etkinliğinde yörenin lezzetleri, el sanatları ve hediyelik eşyalar Bursalılar ile buluşacak.

Kastamonulular Dernekler Federasyonu (KASDERFED) Başkanı İsmail Tiftik, Bursa’nın acilen birfuar merkezine ihtiyacı olduğunu söyledi. İstanbul ve Ankara’da il tanıtımlarına yönelik özel alanlar tahsis edildiğini belirten Tiftik BUTTİM Fuar Merkezi ile Merinos Kongre Kültür Merkezinin kapasitesinin yetmediğini belirtti.

Kastamonulular Dernekler Federasyonu (KASDERFED) tarafından organize edilen 8’inci Bursa Kastamonu Günleri etkinlikleri 21 Haziran Cuma günü 15.00’te Çarşamba Kapalı Pazar ve Park yerinde başlayacak.

Açılışa Kastamonu ve Bursa valilerinin yanı sıra her iki ilin belediye başkanları ve milletvekilleri de katılacak.

Açılış öncesi bir araya gelen dernek üyeleri sorunları masaya yatırarak nasıl çözüm bulacaklarını ve organizasyonu nasıl daha ileriye taşıyacaklarını tartıştı. (KASDERFED) Başkanı İsmail Tiftik, 8. Bursa Kastamonu Günleri etkinliğiyle ilgili "iki şehir tek yürek" sloganıyla şehirler arasında barış ve kardeşlik köprüsü kurmak istediklerini kaydetti.

Turizm işbirliğini artırmanın önemli olduğunu ifade eden Tiftik, “Şehirlerimiz arasındaki ticari işbirliğimizi arttırıyoruz. İki şehre ait markaları buluşturuyoruz” 8 yılda çok yol katettik bu gün Bursa’nın en merkezi yerlerinde Kastamonu’ya özel lezzetlerin satıldığı dükkanlar var" dedi. Bu yıl daha heyecanlı ve daha organize bir etkinlik tertip ettiklerini belirten Tiftik, Bursa’nın acilen bir fuar merkezine ihtiyacı var. Merinos’un kapasitesi yetmiyor. Etkinliğin yapılacağı tarihler arasında otel rezervasyonların hemşehrilerimiz doldurmuş durumda. Hem Bursa’ya hem de Kastamonu’ya katma değer sağlıyoruz. Biz ilimizi tanıtmak istiyoruz. Önce Bursalıyız ve Bursasporluyuz dedik her zaman. Bu yıl Çarşamba Kapalı Pazar ve Park yerinde gerçekleştireceğiz etkinliğimizi çok güzel bir yer altında otoparkı var 5 ayrı salondan oluşuyor. Bursa halkını bekliyoruz" dedi.

Bursa’nın Turizmine de değinen Tiftik, "Eğer bir tur otobüsü Bursa’da sadece Ulucami ve Yeşil Türbeye uğrayıp akşam geri dönüyorsa kimse turizmden bahsetmesin. Bursa’nın kurtuluşu turizmde bizde bunun farkındayız. Eğer bir konsorsiyum kurulursa seve seve görev yaparız. 10 yıldır edindiğimiz tecrübe ve birikimleri paylaşmaya hazırız" dedi.

Tiftik, Kastamonu’yu Bursa’da 10 yılda marka yaptıklarının da altını çizerek; "Bu gün Bursa halkı yaz geldiğinde 170 kilometre sahil şeridi bulunan Kastamonu sahillerini tercih ediyor. Bursa seçicidir. Siyez bulguru, siyez unu, etli ekmek ve siyez ekmeği birer marka oldu. Bursa bu ürünleri seviyor seviyor. Bursa kısacası Kastamonu’yu seviyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Fedarasyon yönetim kurulu üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.