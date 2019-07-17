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Kastamonu Belediyespor'da transfer

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin son şampiyonu Kastamonu Belediyespor, Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Olha Vashchuk ile anlaşmaya vardı

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:53
Kastamonu Belediyespor'da transfer

KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin son şampiyonu Kastamonu Belediyespor, yeni sezon için kadrosuna Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Olha Vashchuk'u kattı.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için ön eleme maçı yapacak Kastamonu Belediyespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu Belediyespor, geçtiğimiz sezon Ardeşen Gençlik ve Spor Kulübü'nde forma giyen sağ oyun kurucu Olha Vashchuk'u renklerine bağladı.

Geçen sezon oynadığı 18 maçta 67 gol kaydeden 32 yaşındaki hentbolcu, Kastamonuspor'da antrenmanlara katılmaya başladı.

Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupaları olmak üzere 3 ayrı kulvarda mücadele edecek Kastamonu Belediyespor'un hedefinin geniş bir kadro kurmak olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:53
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  2. Hentbol Kadınlar Süper Ligi
  3. Kastamonu
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