Kastamonu Belediyespor'da transfer Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin son şampiyonu Kastamonu Belediyespor, Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Olha Vashchuk ile anlaşmaya vardı

KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin son şampiyonu Kastamonu Belediyespor, yeni sezon için kadrosuna Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Olha Vashchuk'u kattı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için ön eleme maçı yapacak Kastamonu Belediyespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kastamonu Belediyespor, geçtiğimiz sezon Ardeşen Gençlik ve Spor Kulübü'nde forma giyen sağ oyun kurucu Olha Vashchuk'u renklerine bağladı. Geçen sezon oynadığı 18 maçta 67 gol kaydeden 32 yaşındaki hentbolcu, Kastamonuspor'da antrenmanlara katılmaya başladı. Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupaları olmak üzere 3 ayrı kulvarda mücadele edecek Kastamonu Belediyespor'un hedefinin geniş bir kadro kurmak olduğu öğrenildi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.