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Spor

Kastamonu Belediyespor, Kübra Sarıkaya'yı transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-06-30 10:05:35 -
Kastamonu Belediyespor, Kübra Sarıkaya'yı transfer etti

KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Kübra Sarıkaya'yı renklerine bağladı.

Kastamonu Belediyespor'dan yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Kübra Sarıkaya'nın geçen sezon Muratpaşa Belediyespor'da forma giydiği belirtildi.

Kübra'nın sol kanatta başarılı performans sergilediği aktarılan açıklamada, "Kübra Sarıkaya büyük ailemizin bir parçası oldu. Milli sporcumuz gelecek sezon takımımızın başarısı için mücadele edecek." ifadesine yer verildi.


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