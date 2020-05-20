Kastamonu Belediyesinden çocuklara bayram hediyesi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyesi tarafından 0-14 yaş aralığındaki çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, bir hafta aradan sonra yeniden dışarıya çıktı.

Kastamonu Belediyesi tarafından hazırlanan oyuncak ve çikolatalardan oluşan hediyeler, şehrin farklı noktasında çocuklara verildi.

Hediye dağıtımına Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da katıldı.

Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın Kovid-19 nedeniyle evlerde kutlanacağını belirtti.

Bayram süresince sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağına işaret eden Vidinlioğlu, "Özellikle bayram sevincini yüreklerinde bambaşka duygularla taşıyan çocuklarımız için daha zor bir durum. Çünkü onlar alıştıkları bayram coşkusunu bu bayram daha az yaşayabilecek. Bu sebeple bayram öncesi yüzlerini bir nebze olsun güldürmek istedik. Kendilerine hazırladığımız hediyeleri takdim ettik." dedi.



