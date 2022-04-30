Kastamonu bayram namazı saat kaçta? Kastamonu ve ilçeleri Ramazan Bayram namazı saatleri...
Ramazan ayının sonuna gelinmesiyle bayram namazı için geri sayım başladı. Diyanet tarafından yayınlanan takvime göre Ankara'da 06.20, İstanbul'da ise 06.34'te Bayram Namazı kılınacak. Kastamonu’da bayram namazı saati de bir hayli merak ediliyor. Kastamonu’da bayram namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak? İşte Kastamonu bayram namazı saati:
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 81 il ve ilçelerinde Kurban Bayramı namazı saatlerinin yer aldığı takvimi yayınladı. Diyanet bayram namazı saatlerinin yayınlanmasıyla birlikte Kastamonu ve ilçelerinde Ramazan Bayramı namazı saatleri de araştırılıyor. İşte 2022 Ramazan Bayramı Kastamonu bayram namazı saatleri:
Kastamonu’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Kastamonu’da Ramazan Bayramı namazı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 06.14’te kılınacak.
Abana'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Abana Ramazan Bayramı namazı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 06.12’de kılınacak.
Ağlı bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Ağlı'da Ramazan Bayramı namazı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 06.15’te kılınacak.
Araç'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Araç'ta Ramazan Bayramı namazı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 06.16’da kılınacak.
Bozkurt'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Bozkurt Ramazan Bayramı namazı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 06.12’de kılınacak.
Cide bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Cide'de Ramazan Bayramı namazı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 06.17’de kılınacak.
Taşköprü bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Taşköprü'de Ramazan Bayramı namazı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 06.12’de kılınacak.
Tosya bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Tosya'da Ramazan Bayramı namazı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 06.14’te kılınacak.