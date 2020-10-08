Kastabala Antik Kenti sanata ev sahipliği yapacak

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de, milattan önce 5. yüzyılın izlerini barındıran, bölgenin din, kültür ve sanat merkezlerinden Kastabala Antik Kenti'ndeki amfi tiyatronun, kazı çalışmaları ve çevre düzenlemesinin tamamlanmasıyla konser, tiyatro ve sanat gösterilerine ev sahipliği yapması hedefleniyor.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan, yürüyüş yolu, tiyatrosu, kalesi ve sütunlarıyla yaklaşık 2 bin 500 yıldır tarihe tanıklık eden antik kentte, ara verilen kazı çalışmaları tekrar başladı.

Uzun yıllar bölgenin din, kültür ve saat merkezi olan Kastabala, kazı çalışmaları ve çevre düzenlemesinin ardından eski günlerine dönmeye hazırlanıyor.

Antik kentin sanat merkezi olan amfi tiyatronun, yeniden sanat etkinliklerine ev sahipliği yapması planlanıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Müze Müdürlüğü başkanlığında süren kazı çalışmaları, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Faris Demir sorumluluğunda yürütülüyor.

Demir, AA muhabirine, Kastabala'nın, bazı kaynaklarda "kutsal kent" anlamına gelen "Hierapolis" şeklinde de adlandırıldığını söyledi.

Kentin, uzun yıllar boyunca bölgenin kültür ve sanat merkezi olduğunu dile getiren Demir, "Kentte bir amfi tiyatro olması bunun başlıca göstergesidir." dedi.

Demir, tiyatrodaki kazı çalışmalarına ilk olarak bir kısmı toprak altında kalmış basamakların ortaya çıkarılması hedefiyle başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Tiyatroda oturma alanları iki kısımdan oluşuyor. Üst kısım tahrip olmuş durumda ancak tekrar düzeltilme şansı var. Alt kısımda ise yaklaşık 2,5-3 metre uzunluğundaki 6 basamaklı oturma alanı toprak altında. Bu kısımları ortaya çıkardığımız anda tiyatro kendini daha net gösterecektir. O dönemlerde kentlerin kültür ve sanat merkezleri tiyatrolardı. Bu nedenle buradaki çalışmalara ağırlık verdik."

- Sanat etkinliklerine ev sahipliği hedefi

Kazının hemen ardından restorasyon çalışmalarına başlanacağını ve tiyatronun ilk günkü haline dönüştürülmesi için gayret edileceğini bildiren Demir, şunları kaydetti:

"Tiyatrodaki restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra burası konser, sergi, tiyatro gibi sanatsal etkinliklerde kullanılabilecek düzeye gelecek. Kent, o dönemde kültür ve sanat alanında merkezi bir şehir olma özelliği taşıyor. Amacımız, tiyatroyu ayağa kaldırarak kentin o dönemdeki gibi bir merkez olmasını sağlayabilmek. Antik dönemde oldukça kalabalık ve canlı hayatın yaşandığı kent, şu an oldukça ıssız kalmış durumda. Bu tiyatroyu tekrar açığa çıkararak kentteki hareketliliği tekrar başlatmak istiyoruz. Çalışmaların ardından ziyaretçiler, sanki o dönemde yaşıyormuş gibi bir atmosferde sanatsal etkinlikleri takip edebilecek. Tiyatronun bir an önce bu tür etkinliklere ev sahipliği yapabilmesi için kazı çalışmalarını hızlandırdık."