Kaş'ta tüp bebekle dördüz kızları doğan Çörüt çiftine Bakan Göktaş'tan tebrik

Antalya'nın Kaş ilçesinde çiftçilik yaparak geçinen Gamze Nur (37) ve Durdali Çörüt (40) çiftinin tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen dördüz kızları, yaklaşık bir aylık yoğun bakım sürecini sağlıkla tamamlayıp evine kavuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memleketlerine dönen çifti 5 Ekim'de görüntülü arayarak tebrik etti ve devletin sunduğu sosyal destekler hakkında bilgi verdi.

Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde yaşayan ailenin Güneş Devrim adında 4 yaşında bir kızı bulunuyor. İkinci çocuk isteyen ancak doğal yollarla bebek sahibi olamayan çift, tüp bebek tedavisine yöneldi. Tedavi sonuç verdi ve Gamze Nur Çörüt hamile kaldı.

Dördüz kızlar 3 Eylül'de ameliyatla doğdu

Hamileliği dikkatle takip edilen anne, eşi tarafından 2 Eylül'de Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Gamze Nur Çörüt, ertesi gün yapılan ameliyatla dördüz kız bebek dünyaya getirdi.

Kuvözde kalmaları gerektiği için özel bir hastaneye ambulansla sevk edilen bebekler, yenidoğan yoğun bakımda kuvöze alındı. Dördüzlerden biri 21 gün, üçü ise 28 gün yoğun bakımda kaldı. Kilo alan bebekler, tedavilerinin tamamlanmasıyla taburcu edildi.

Bebeklerin yoğun bakımda kaldığı dönemde Kaş ile Denizli arasında sürekli gidip gelen Çörüt çifti, kızlarını hastaneden sağlıklı şekilde çıkarıp memleketine döndü. Aile, bebeklerine Dünya Eylem, Doğa Nur, Aylima Ülküm ve Aysima İlkem adlarını verdi.

Bakan Göktaş ailenin taleplerini dinledi

Bakan Göktaş'ın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, aynı gün Çörüt çiftini evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında çifti görüntülü arayan Bakan Göktaş, anne ve babayı tebrik etti; taleplerini dinleyerek devletin sunduğu sosyal destekleri anlattı.

Dördüzlerin doğumuyla 5 çocuklu hale gelen aileye, bakanlık tarafından çeşitli sosyal desteklerin sağlanacağı belirtildi.