  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sürpriz imza! Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu

Canlı yayında örneklerle açıklandı! Şehitler üzerinden siyaset öyle değil böyle olur

İnsanlık aya mı taşınacak? Uzay madenleri yeni umut kapısı

Malatyalı şehidin cenazesinde CHP'ye tepki

150 bin kişi bu sektörden ekmek yiyor ama! Her yıl 15 milyar dolar cebimizden gidiyor

Rezil olmaktan hiç vazgeçmiyorlar! Kılıçdaroğlu %60 oyla kazanacak diyenler şimdi de…

Yazarımız Halil Kışlacık’ın dileği yerine gelmedi... Yaşar Okuyan iyileşemedi, bu yazıyı okuyamadı

Ersan Şen yeni asgari ücreti duyurdu: Rakam buydu ama Erdoğan üzerine 500 lira daha ekleyecek

Dem aynı, demleyen aynı, demlik aynı! Ümit Kocasakal’ın bile dediğini CHP diyemiyor

Düzce Elon Musk'ı bekliyordu! Halkın hayallerini yıkacak haber geldi
Gündem Kassam'dan İsrail'e son 24 saat şoku!
Gündem

Kassam'dan İsrail'e son 24 saat şoku!

Yeniakit Publisher
2023-12-26 19:38:00 - 2023-12-26 20:08:11
Kassam'dan İsrail'e son 24 saat şoku!

Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda, son 24 saatte İsrail ordusundan 5'i ağır, 40 askerin yaralandığı belirtildi.

Haaretz gazetesinin ordu kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Gazze Şeridi’ndeki çatışmalardaki duruma ilişkin bilgi verildi.

Son 24 saatte, aralarında subayların da bulunduğu 5'i ağır 40 İsrail askerinin yaralandığı aktarılan haberde, böylece İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne kara saldırılarını başlattığı 27 Ekim’den bu yana yaralanan askerlerin sayısının 874’e yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusu, daha önce yaptığı açıklamada, Gazze’nin güneyinde 2 askerinin öldürüldüğünü, 2 asker ile bir subayın ağır yaralandığını, Gazze’nin kuzeyinde de bir askerinin ağır yaralandığını duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 500'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 20 bin 915 Filistinli öldürüldü, 54 bin 918 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 159'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 492 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 303 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Dünya savaşı an meselesi! İsrail'den ortalığı kızıştıracak İran hamlesi: O komutanı öldürdü
Dünya savaşı an meselesi! İsrail'den ortalığı kızıştıracak İran hamlesi: O komutanı öldürdü

Dünya

Dünya savaşı an meselesi! İsrail'den ortalığı kızıştıracak İran hamlesi: O komutanı öldürdü

Ortalık kızışıyor! İsrail'i tehdit ettiler: Bunun bedelini ödeyeceksiniz!
Ortalık kızışıyor! İsrail'i tehdit ettiler: Bunun bedelini ödeyeceksiniz!

Dünya

Ortalık kızışıyor! İsrail'i tehdit ettiler: Bunun bedelini ödeyeceksiniz!

İsrail günde 106 Müslüman çocuğu öldürüyor!
İsrail günde 106 Müslüman çocuğu öldürüyor!

Gündem

İsrail günde 106 Müslüman çocuğu öldürüyor!

Dünyaya duyurdular! Hamas İsrail'e resti çekti
Dünyaya duyurdular! Hamas İsrail'e resti çekti

Dünya

Dünyaya duyurdular! Hamas İsrail'e resti çekti

İran Cumhurbaşkanı'ndan İsrail'e çok açık tehdit!
İran Cumhurbaşkanı'ndan İsrail'e çok açık tehdit!

Gündem

İran Cumhurbaşkanı'ndan İsrail'e çok açık tehdit!

İstanbul ve Ankara’da on binler terörü ve İsrail’i lanetledi
İstanbul ve Ankara’da on binler terörü ve İsrail’i lanetledi

Aktüel

İstanbul ve Ankara’da on binler terörü ve İsrail’i lanetledi

Starbucks boykotu sürerken İsrail'den küstah Türkiye hamlesi! Türk kahvesinin adını bakın ne yaptılar
Starbucks boykotu sürerken İsrail'den küstah Türkiye hamlesi! Türk kahvesinin adını bakın ne yaptılar

Gündem

Starbucks boykotu sürerken İsrail'den küstah Türkiye hamlesi! Türk kahvesinin adını bakın ne yaptılar

İsrail'den Suriye'de kanlı infaz
İsrail'den Suriye'de kanlı infaz

Gündem

İsrail'den Suriye'de kanlı infaz

İsrail Maliye Bakanı Mısır ve Katar adına konuştu! "Onlar Gazze’de taraf olmayacaklar"
İsrail Maliye Bakanı Mısır ve Katar adına konuştu! “Onlar Gazze’de taraf olmayacaklar”

Gündem

İsrail Maliye Bakanı Mısır ve Katar adına konuştu! “Onlar Gazze’de taraf olmayacaklar”

İsrail, çocuk ve yaşlı Filistinlileri yarı çıplak soyup teşhir etti!
İsrail, çocuk ve yaşlı Filistinlileri yarı çıplak soyup teşhir etti!

Dünya

İsrail, çocuk ve yaşlı Filistinlileri yarı çıplak soyup teşhir etti!

İsrail Han Yunus'ta Filistin Kızılayı'nın merkezini vurdu!
İsrail Han Yunus'ta Filistin Kızılayı'nın merkezini vurdu!

Gündem

İsrail Han Yunus'ta Filistin Kızılayı'nın merkezini vurdu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23