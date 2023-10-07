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Gündem Kassam Tugayları’ndan yeni talimat! Onlara dokunmayın
Gündem

Kassam Tugayları’ndan yeni talimat! Onlara dokunmayın

Yeniakit Publisher
2023-10-07 12:31:00 -

Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Deyf, İsrail'e karşı cihad eden mücahidlere "yaşlıları ve çocukları öldürmemeleri" talimatı verdi.

Hamas'ın başlattığı 'Aksa tufanı' operasyonu sonrası İşgalci İsrail'de büyük panik yaşanıyor. Tel Aviv'e bağlı güçlerin işgal altındaki Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e giriş çıkışları kapattığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail, Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e tüm asker kontrollü geçiş noktalarını kapattı.

Kudüs'e giriş çıkışların tümüyle engellendiği, vatandaşların geçiş noktalarında bekletildiği ve Kudüs'e giriş yollarında trafik yoğunluğunun olduğu ifade edildi.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerine geçiş yollarını da kapattığı belirtildi.

Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Deyf, İsrail'e karşı cihad eden mücahidlere "yaşlıları ve çocukları öldürmemeleri" talimatı verdi.
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