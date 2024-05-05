Kassam Tugaylarından İsrail'e 'Rajum' şoku
Hamas, katil ordusuna rajum füzeleriyle karşılık verdi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Şalom bölgesindeki bazı noktaları "Rajum" füze sistemiyle hedef aldığı görüntüleri paylaştı.
Görüntülerde, Kassam Mücahidlerinin yeni Rajum füzesini hazırlayıp ateşlediği anlar yer aldı.
Kaynak: AA
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