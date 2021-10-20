Kassam Tugayları’ndan Filistinli tutuklulara ‘Özgürlük vaktiniz yaklaştı’ mesajı
Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların “özgürlük vaktinin yaklaştığını” belirtti.
Kassam Tugayları, Hamas ile İsrail arasında 2011’de Mısır’ın ara buluculuğunda imzalanan 1027 Filistinlinin serbest kaldığı “Esirlere Vefa” antlaşmasının 10. yıldönümü münasebetiyle kısa bir mesaj yayınladı. İsrail’in 2014’te Gazze’ye düzenlediği saldırılar sırasında esir alınan 4 İsrailli ile Kassam Tugayı mensubu bir kişinin elinde kelepçe tuttuğu bir resmin paylaşıldığı mesajda, “Esirlerimiz, özgürlük vaktiniz yaklaştı” ifadesine yer verildi. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in 2014’te Gazze’ye düzenlediği saldırılar sırasında 2’si asker 4 İsraillinin esir alındığını açıklamıştı.