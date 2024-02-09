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Dünya Kassam Tugayları tam 12'den vurdu! İsrail askerleri korkudan titriyor
Dünya

Kassam Tugayları tam 12'den vurdu! İsrail askerleri korkudan titriyor

Yeniakit Publisher
2024-02-09 23:19:00 -

Siyonist işgalci güçlere karşı mücadele veren Kassam Tugayları işgalci İsrail ordusunun yüreğine korku salmaya devam ediyor.

Kassam Tugayları, Gazze'nin Tel Havi Mahallesi'nde İsrail askerlerini ve araçlarını hedef aldığı görüntüleri yayınladı. Görüntülerde Kassam Tugayları mücahidlerinin İsrail askerleri ve tanklarını hedef aldığı anlar yer aldı.

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Ahmet Faruk

İnşallah Hamas kazanacak.
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