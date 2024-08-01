Kassam Tugayları lideri şehit oldu

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine yaptığı ziyaret sırasında Tahran'da suikasta kurban giden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin ölümü sonrasında İsrail'den geniş yankı uyandıran bir açıklama daha geldi.

Savunma Kuvvetleri'nden yapılan duyuruda Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif'in 13 Temmuz'da gerçekleşen hava saldırısında öldürüldüğü ifade edildi.

İsrail ordusu, savunma teşkilatının son iki haftadır hava saldırısının Deif'i öldürdüğünden emin olduğunu; ancak Deif'in ölümünü kesin olarak teyit eden ek istihbaratı ancak son saatlerde aldıklarını söyledi.