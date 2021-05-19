Kassam Tugayları komutanlarına suikast girişimi

Muhammed Zaif'i öldürmek için iki operasyon gerçekleştirdi ve her ikisinde de başarısız oldu.

İsrail Kanal 12 televizyonu, askeri kaynakların işgalci İsrail ordusunun hala el-Daif ve diğer üst düzey Hamas komutanlarına suikast yapmak istediğini söylediğini aktardı.

Bu arada İbranice yayın yapan "Yedioth Ahronoth" gazetesi de terör rejimi İsrail Enformasyon Bakanı'nın, İsmail Haniye ve Yahya Sanvar'ın da işgalci İsrail’in hedefleri listesinde olduğunu söylediğini aktardı.