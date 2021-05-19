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Dünya

Kassam Tugayları komutanlarına suikast girişimi

İşgalci İsrail rejimi haber kaynakları, İsrail ordusunun İzzeddin El Kassam Tugayları komutanı Muhammed Zaif'i öldürmek için en az iki kez girişimde bulunduğunu, ancak her iki seferinde de başarısız olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 17:34:00 -
Kassam Tugayları komutanlarına suikast girişimi

Muhammed Zaif'i  öldürmek için iki operasyon gerçekleştirdi ve her ikisinde de  başarısız oldu.

İsrail Kanal 12 televizyonu, askeri kaynakların işgalci İsrail ordusunun hala el-Daif ve diğer üst düzey Hamas komutanlarına suikast yapmak istediğini söylediğini aktardı.

Bu arada İbranice yayın yapan "Yedioth Ahronoth" gazetesi de terör rejimi İsrail Enformasyon Bakanı'nın, İsmail Haniye ve Yahya Sanvar'ın da işgalci İsrail’in hedefleri listesinde olduğunu söylediğini aktardı. 

 

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