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Dünya Kassam Tugayları İsrail'e ağır darbe indirdi! Askerlerini esir aldılar!
Dünya

Kassam Tugayları İsrail'e ağır darbe indirdi! Askerlerini esir aldılar!

Yeniakit Publisher
2024-05-26 02:04:00 -
Kassam Tugayları İsrail'e ağır darbe indirdi! Askerlerini esir aldılar!

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, çok sayıda askerden oluşan İsrail birliğini pusuya düşürerek esir aldıklarını duyurdu.

İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları hız kesmeden devam ederken Hamas'ın askeri kanadı İzzedin El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde çok sayıda İsrail askerini esir aldıklarını duyurdu.

'MÜCAHİTLERİMİZ BİR GRUP İSRAİL ASKERİNİ TÜNELLERE ÇEKTİ VE ESİR ALDI'

7 Ekim'den bu yana ilk kez geç saatlerde açıklama yapan Ebu Ubeyde, Kassam mücahitlerinin, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye'de çok sayıda işgalci askerin bulunduğu İsrail askeri birliğini pusuya düşürüp tünellere çektiğini ve sağ olarak esir aldığını söyledi. Ubeyde, "Mücahitlerimiz Cibaliye'de öğleden sonra bir grup İsrail askerini tünellere çekti ve esir aldı." dedi.

Ebu Ubeyde açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'İŞGAL GÜÇLERİ NETANYAHU'NUN KİŞİSEL ENTRİKALARI UĞRUNA ESİRLERİN KALINTILARINI KAZIYOR'
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Düşman hükümeti başarısızlıktan başarısızlığa doğru ilerliyor. Başarısızlığın son bölümü, düşman kuvvetlerinin Cebeliye ve Refah'ta yaptıklarıdır.

Düşman hükümeti kör ve saçma intikam ve yıkım politikasını sürdürüyor. İşgal güçleri, Netanyahu'nun kişisel entrikaları uğruna esirlerin kalıntılarını kazıyor.

Mücahitlerimiz Refah ve Beyt Hanun'da iki haftadan fazla bir süre boyunca kendi kuvvetlerine karşı düzinelerce operasyon gerçekleştirdi. Düşman ordusu mezarın açılmasını askeri ve ahlaki bir başarı olarak pazarlıyor.

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Yorumlar

Mehmedim

Allahım, Filistin topraklarını gasp edip 70 senedir katliam yapan İsrail'i mahveyle- kahreyle- mağlup eyle.. Vatan topraklarını savunan cesur Filistin Mücahit'lerini galip ve Muzaffer eyle.. İsrail e fiziken ve fikren destek olan herkesi kahreyle Allah'ım. Amin

Selahaddin Eyubi

Bedenen yanınızda olamadık türlü yollara baş vurduk olmadı ALLAH AZZE VE CELL ŞÂHİT TİR Kİ RUHEN DUALARIMZAL HER AN HER SANYE SİZİNLEYİZ MALIMIZLA YANIZDAYIZ İNŞALLA CANIMZLA DA YANINZDA OLAÇAĞIZ
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