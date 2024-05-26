Kassam Tugayları İsrail'e ağır darbe indirdi! Askerlerini esir aldılar!

İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları hız kesmeden devam ederken Hamas'ın askeri kanadı İzzedin El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde çok sayıda İsrail askerini esir aldıklarını duyurdu.

'MÜCAHİTLERİMİZ BİR GRUP İSRAİL ASKERİNİ TÜNELLERE ÇEKTİ VE ESİR ALDI'

7 Ekim'den bu yana ilk kez geç saatlerde açıklama yapan Ebu Ubeyde, Kassam mücahitlerinin, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye'de çok sayıda işgalci askerin bulunduğu İsrail askeri birliğini pusuya düşürüp tünellere çektiğini ve sağ olarak esir aldığını söyledi. Ubeyde, "Mücahitlerimiz Cibaliye'de öğleden sonra bir grup İsrail askerini tünellere çekti ve esir aldı." dedi.

Ebu Ubeyde açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'İŞGAL GÜÇLERİ NETANYAHU'NUN KİŞİSEL ENTRİKALARI UĞRUNA ESİRLERİN KALINTILARINI KAZIYOR'

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Düşman hükümeti başarısızlıktan başarısızlığa doğru ilerliyor. Başarısızlığın son bölümü, düşman kuvvetlerinin Cebeliye ve Refah'ta yaptıklarıdır.

Düşman hükümeti kör ve saçma intikam ve yıkım politikasını sürdürüyor. İşgal güçleri, Netanyahu'nun kişisel entrikaları uğruna esirlerin kalıntılarını kazıyor.

Mücahitlerimiz Refah ve Beyt Hanun'da iki haftadan fazla bir süre boyunca kendi kuvvetlerine karşı düzinelerce operasyon gerçekleştirdi. Düşman ordusu mezarın açılmasını askeri ve ahlaki bir başarı olarak pazarlıyor.