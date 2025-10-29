Kassam Tugayları Açıkladı: İsrailli 2 Esirin Cesedi Daha Enkazdan Çıkarıldı
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki enkaz altında yürüttükleri arama çalışmaları sonucunda İsrailli 2 esirin daha cesedinin çıkarıldığını duyurdu.
İzzeddin el-Kassam Tugayları, Telegram hesapları üzerinden yaptıkları açıklamayla, Gazze Şeridi'ndeki yıkım alanlarında yürütülen arama faaliyetlerine dair bilgi verdi.
Tugaylar, dün yapılan arama çalışmaları sırasında enkaz altında kalan iki İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını belirtti. Cesetleri bulunan esirlerin isimlerinin Amiram Cooper ve Saher Baruch olduğu kaydedildi.
GAZZE'DEKİ ESİR CESETLERİNİN DURUMU
Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirler teslim edilmiş, ancak Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.
Hamas'ın daha önce anlaşma kapsamında İsrail'e 17 ceset teslim ettiği biliniyordu. İsrail ise bu cesetlerden birinin Gazze'de kalan esirlere ait olmadığını, birinin ise daha önce teslim alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu iddia etmişti. Bu iddiaların ardından, Gazze Şeridi'nde kalan İsrailli esir cesetlerinin sayısının 13 olduğu bildirilmişti. Kassam Tugayları'nın son açıklamasıyla bu sayılar yeniden gündeme geldi.
