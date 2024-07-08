Kassam anladıkları dilden cevap verdi! Tabur komutanı ve bölük komutanı etkisiz hale getirildi
İsrail medyası, 52'nci Tabur Komutanı Yarbay Daniel Ella'nın yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ve 401'inci Bölük Komutanı Binbaşı Jalaa Abraham'ın öldürüldüğünü açıkladı.
Filistinli mücahitler, Gazze'de soykırıma devam eden işgalci siyonist İsrail'e darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor.
ZIRHLI TUGAY KOMUTANI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Refah'ın Tel el Sultan bölgesinde, 401'inci Zırhlı Tugay'ın 52'nci Tabur Komutanı Yarbay Daniel Ella, Filistinli mücahitler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. İsrail medyasında yaralanan siyonist işgalci Yarbay Daniel Ella'nın hastaneye kaldırıldığı görüntüler yer aldı.
1 BİNBAŞI DA ÖLDÜRÜLDÜ
Aynı gün Refah'ta İsrail ordusunda 601'inci Mühendislik Taburu 401'inci bölük komutanı siyonist binbaşı Jalaa Abraham da tanksavar roketiyle öldürülerek etkisiz hale getirildi.
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