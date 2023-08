Kaspersky'den KOBİ'lere özel yeni profesyonel hizmet paketleri

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, hızla değişen siber güvenlik koşullarında profesyonel hizmetler, işe dair verimliliğini en üst düzeye çıkarma baskısı altındaki KOBİ 'ler de dahil olmak üzere her büyüklükteki işletme için zorunlu hale geliyor.

KOBİ 'lerin siber güvenlik uygulamalarını en iyi şekilde çalışırken ana işlerine odaklanmaları gerekiyor. Kaspersky araştırmasına göre, KOBİ 'ler, gelecek 3 yıl içinde BT güvenlik bütçelerini yüzde 14'e kadar artırmayı planlıyor.

Siber güvenliğin verimliliğini artırmak için profesyonel yardım almak, KOBİ ’lerin bütçelerini verimli şekilde harcamaları için en iyi seçenekler arasında yer alıyor.

Kaspersky'nin KOBİ 'lere yönelik yeni Profesyonel Hizmet Paketleri, en çok talep gören siber güvenlik ihtiyaçları olan değerlendirme, yaygınlaştırma ve yapılandırmayı kapsıyor.

Pakette ayrıca Kaspersky Endpoint Security for Business, Kaspersky Security for Virtualization Light Agent, Kaspersky Security Center Cloud Console ve Kaspersky EDR Optimum'un yaygınlaştırılması ve Kaspersky Endpoint Security for Business için yükseltme dahil olmak üzere 3 farklı kapsam düzeyi sunan bir "Sağlık Kontrolü" hizmeti de yer alıyor.

Tüm paketlerde açıkça tanımlanmış sonuçlar, önceden tanımlanmış bir iş kapsamı, hizmet süresi gibi tüm değişkenler başlangıçta netleştiriliyor ve üzerinde anlaşmaya varılıyor.

KOBİ 'ler için Kaspersky Profesyonel Hizmetler; Sağlık Kontrolü Hizmet Paketi, Yaygınlaştırma Hizmet Paketi, Yükseltme Hizmet Paketi, Sabit Disk ve Çıkarılabilir Sürücü Şifreleme Hizmet Paketi ve Güvenlik Açığı ve Yama Yönetimi Hizmet Paketi olmak üzere 5 paketten oluşuyor.

- Yazılımı kontrol etme imkanı

KOBİ 'lerin BT ekibi Kaspersky yazılımını kendileri yaygınlaştırmayı tercih etmesi halinde Kaspersky, yine de sunduğu hizmetler kapsamında tüm süreç boyunca onları destekleyecek, ayrıntılı talimatlar ve demo videolar dahil olmak üzere gerekli tüm yardımı sağlıyor.

Kaspersky ayrıca yazılımın optimize edilmesini de sağlayacak. Uygulama sonrasında Kaspersky uzmanları, her şeyin düzgün bir şekilde kurulduğundan ve Kaspersky standartları ve en iyi uygulamalar doğrultusunda doğru ve en yüksek performansta çalışacağından emin olmak için yazılımı kontrol etme imkanı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kıdemli Global Ürün Pazarlama Müdürü Oleg Gorobets, uzmanlarıyla birlikte yeni profesyonel hizmetler portföyünün BT yöneticilerinin hayatını çok daha fazla kolaylaştıracağını belirterek, şunları kaydetti:

"Uzmanlarımız sizin dilinizi konuşuyor. Bırakın güncellemeleri onlar yapsın, yazılımı onlar yapılandırsın veya Kaspersky ürün ve çözümlerine geçişte sizin adınıza onlar yardımcı olsun. Böylece iş verimliliğinizi en üst düzeye çıkarmak için dikkatinizi diğer sorunlara odaklayabilirsiniz. Bu paketlerin normal profesyonel hizmetlerden en büyük farkı basit oluşları. Her şey önceden yapılandırılmış durumda, müşterilerin sadece ihtiyaç duydukları paketleri sözleşmelerine eklemeleri yeterli. Gerisini biz halledeceğiz."