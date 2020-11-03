Kaspersky, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu'nu yayımladı

İSTANBUL (AA) - Kaspersky, şirketin sosyal, çevre, eğitim ve hayırseverlik girişimlerini vurgulayan yeni Kurumsal Sosyal Sorumluluk raporunu yayımladı.

Kaspersky açıklamasına göre, insanların teknolojik ilerlemenin gerçek potansiyeline ulaşmalarına yardımcı olmak her zaman Kaspersky anlayışının merkezinde yer aldı. Şirket, kurumsal sosyal sorumluluk stratejisi kapsamında çalışmalarını bir adım öteye taşıyor. Bunlar çevre üzerinde olumlu bir etki oluşturmayı, insanları interneti güvenli bir şekilde keşfetme ve kullanma konusunda eğitmeyi, çalışanlarının sosyal ve gönüllü girişimlerini desteklemeyi ve çeşitliliği bol, kapsayıcı bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlayan girişimleri ve daha fazlasını içeriyor.



Yeni rapor, 2019-2020'de daha güvenli, daha refah dolu bir küresel topluluk oluşturmak için yapılan çalışmaları kapsıyor. Bu, büyük küresel zorlukların ortasında 2 bin 300 sağlık kuruluşunu desteklemeyi, insanları takip yazılımlarından korumayı ve ihtiyaç duyanlara gerekli kaynakları sağlamayı içeriyor. Kaspersky, bugüne kadar 46 ülkedeki 2 bin 300 sağlık kuruluşundaki doktorlar ve sağlık personeli için 350 bin lisans sağladı.

Sağlık kuruluşlarını siber tehditlerden korumanın yanı sıra bu yıl bir dizi uluslararası ve bölgesel girişimi destekleyen ve katkıda bulunan Kaspersky, Kasım 2019'da 9 diğer kuruluşla birlikte kurulan Coalition Against Stalkerware'in diğer üyeleriyle bilgi paylaşmaya da devam ediyor. Koalisyon, bugüne kadar BT güvenlik şirketlerinden kar amacı gütmeyen gruplara kadar 26 uluslararası kuruluşu bir araya getirdi.



Şirket ayrıca, 2019 ve 2020'de down sendromlu sporcuların Kilimanjaro Dağı'nı fethetmelerine yardımcı oldu, çeşitli bağış toplama kampanyaları başlattı, düşük gelir grubundaki ailelerden gelen çocuklara ve gençlere yardım etti ve diğer birçok girişimin yanı sıra Udomlya kasabasındaki bir yetimhaneye destek verdi.





- "Daha sürdürülebilir bir dünya inşa etmek için çabalarımızı birleştiriyoruz"





Açıklamada görüşmelerine yer verilen Kaspersky Üst Yöneticisi (CEO) Eugene Kaspersky, şunları kaydetti:



"Topluluk olarak farklı zorluklarla karşı karşıyayız. Bu yıl yaşanan olaylar, bu zorlukların üstesinden gelebileceğimizi ve ancak güçlerimizi birleştirip birbirimizi destekleyerek güçlenebileceğimizi bir kez daha gösterdi. Sosyal taahhütlerimiz ve ortaklıklarımız aracılığıyla teknolojiyle olumlu bir etki yaratmak ve daha sürdürülebilir bir dünya inşa etmek için çabalarımızı birleştiriyoruz. 20 yıldan fazla bir süredir sadece dijital dünyayı güvende tutmakla kalmıyor, aynı zamanda bu dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek ve insanların gelişimine yardımcı olmak için zaman ve kaynak ayırmaya hazır, çok güçlü bir ekip haline geldiğimizi görmekten gurur duyuyorum."



Öte yandan, raporun tamamına "https://csr.kaspersky.com/en/" internet adresinden ulaşılıyor.



