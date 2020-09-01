Kaşla göz arasında kanala lüks bina diktiler... Nevşin Mengü direksiyonu İmamoğlu’na kırdı

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CNN Türk’ten disiplinsiz tavırları nedeniyle kovulmasının ardından girdiği medya mecralarında dikiş tutturamayan Nevşin Mengü’nün imdadına piyasadan silinmeden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın Trabzonlu iş adamı Hüseyin Kalkan yetişti.

Mengü, Merkezini Bursa’dan İstanbul'a taşıyarak Kağıthane’de inşa ettiği modern bir binada yayına başlayan Olay TV kadrosunda yer aldı. Mengü’nün Ana Haber Bülteni sunacağı öğrenildi.

Mengü’ye maaş bağlayan Olay TV’nin merkezini Bursa’dan İstanbul’a taşımasının Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanlığı döneminde gerçekleşmesi dikkat çekti.

“Olay TV’yi İmamoğlu satın aldı”

Kağıthane’de inşa edilen lüks binaya taşınan Olay TV’yi aslında Ekrem İmamoğlu’nun satın aldığı iddia edilmişti. Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur 26 Ağustos’ta yayınlanan yazısında Cavit Çağlar’a ait olan Olay TV’nin İmamoğlu’na yakın Trabzonlu iş adamı Hüseyin Kalkan tarafından satın alındığını açıklamıştı.

Medya desteği oluşturmanın peşinde

Akit’in Arşiv sayfasında da yayınlanan yazısında Uğur, Kanal D Haber'in eski Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar ve NTV'nin kurucusu Nuri Çolakoğlu’nun da kanal bünyesinde yer aldığını belirterek İmamoğlu’nun Tele-1, KRT ve Halk TV’nin yanı sıra Olay TV’yi de yandaş medya olarak piyasaya sürüp Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde arkasında medya desteği oluşturmanın peşinde olduğuna dikkat çekmişti.

İşte Uğur’un o yazısından ilgili kısım;

“(...) Ekrem İmamoğlu'nun, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yakın konumda ofis açmasının ardından, dün medyaya düşen bir haber "olay"' netleştirdi. Haber, ünlü iş adamı ve siyasetçi Cavit Çağlar'a ait olan OLAY TV'nin yeniden açılacağı ile ilgiliydi. Sonra ilk bilgiler düşmeye başlayınca gerçek ortaya çıktı. Televizyonu satın alan Hüseyin Kalkan adlı Trabzonlu bir iş adamı. Kendisi aslında İmamoğlu'nun yakın dostu ve sponsoru olarak tanınıyor, Televizyonun başına NTV'nin de kurucusu ve aynı zamanda imamoğlu'nun İBB'de danışmanlığını yürüten Nuri Çolakoğlu getirilmiş. Genel Yayın Yönetmeni ise yine İBB iştirak Şirketlerinden Sorumlu Basın Danışmanı; Gazeteci Süleyman Sarılar. Evet, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine OLAY TV adlı bir televizyon satın aldı. Olay budur. Öyle anlaşılıyor ki amiral gemisi olarak belirlenen OLAY TV ile birlikte Tele-1, KRT ve Halk TV, İBB tarafından fonlanarak Cumhurbaşkanlığı sürecinde Ekrem Imamoğlu'nun arkasında duracaklar. Ekrem imamoğlu ve ekibi başından beri bu süreci kurgulamaktaydı. Artık İmamoğlu'nun bir besleme medyası var (...)”

Mengü skandal yorum sonrası kovulmuştu

2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşme için "Girdisi çıktısı 23 dakika sürdü" yorumunda bulunan Nevşin Mengü, kanal yönetimi tarafından disiplinsiz tavrı nedeniyle kovulmuştu.

Önce internet üzerinden yayın yapan Alman medya kuruluşu Deutsche Welle (DW)’de program sunan Mengü son dönemde ise CHP’nin kanalı Halk TV’de yorumculuk yapıyordu. Mengü’nün son durağı İmamoğlu’na yakın iş adamının satın aldığı Olay TV oldu.