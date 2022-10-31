Kasko fiyatları, ağızları bir karış açık bıraktı! Görenler, gözlerine inanamadı

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, 650 bin liralık ikinci el bir araca, 9 şirketin 16 ila 24 bin lira arasında kasko teklifi verdiğini, bir şirketin ise 160 bin lira teklif verdiğini belirtti.

Şirketi eleştiren Doğan, bu tür olayların "tüketicinin midesini bulandırdığını, kafasının karıştırdığını" ifade etti.

"Vatandaş ne bilsin o şirketin aslında kasko satmak istemediğini ya da şirketin başka bir derdinin olduğunu" diyen Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Çok üst düzey bir kamu yöneticisinin başına da benzer bir olay gelmiş. Kendi aracına kasko yaptırmak istemiş; bir şirket, 800 bin lira fiyat vermiş, kamu yöneticisi de şaşırmış kalmış.

Anlayacağınız bu iş şirazeden çıktı gibi geliyor. Yapan tek şirket bile olsa, bu tür olaylar sigorta sektörünün itibarını zedeliyor, tüketici nezdinde başka türlü değerlendiriliyor; hele ki, bugünkü konjonktürde. Anlattığım olay için değil lakin kasko özelinde bahsediyorsak; belki de tüketici bu kadar büyük fiyat farklarını görünce, anlam veremeyince, kafası karışınca kaskodan uzaklaşmaya başlar. Veya da hasarsız sürücüler sistemden çıkıp, ortalık hasarlı sürücülere kalır. Diyeceğim o ki, birilerinin bu işe el atıp, fiyatta ve teklifte bir etik oluşturması gerekiyor."