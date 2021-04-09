Kasırgalar ABD'nin peşini bırakmıyor

Münübe Yılmaz

Geçtiğimiz sene meydana gelen kasırgalardan ötürü mal ve can kaybının yaşandığı ABD, bu yıl da ortalamanın üzerinde gerçekleşmesi beklenen Atlantik kasırgalarına hazırlı olunması uyarısı yapıldı. Amerika’da Colorada Eyalet Üniversitesi’nden (CSU) uzmanlar, geçen yıl 30 fırtınanın kaydedildiği ülkede bu yıl da 17 büyük fırtına ve 8 kasırga beklediklerini duyurdu. Ülke tarihinde yıllık ortalama fırtına sayısı 12, ortalama kasırga sayısı ise 6 olan ülkede, bu yıl en az 4 şiddetli kasırga olması ve rüzgar hızının ise saatte 178,6 kilometre hiza ulaşması bekleniyor. “Bu yıl kasırga sezonunun ortalamanın üzerinde bir seviyede seyretmesini bekliyoruz” diyen araştırmacı profesör Philip Klotzbach, Amerika’nın doğu kıyısında, Florida da dahil birçok eyaletin büyük bir kasırgayla karşılaşma olasılığının yüzde 45 öldüğünü kaydetti. Kasırgaların genelde 1 Haziran ile 30 Kasım tarihleri arasında meydana geldiği ülkede okyanus sıcaklığındaki artışın ileride daha da büyük fırtınalara neden olacağı uyarısı yapılıyor. ABD'de 2020 yılındaki fırtına ve kasırgaların neden olduğu hasar maliyetinin ise 76 milyar dolara ulaştığı açıklanmıştı.