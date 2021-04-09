  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kasırgalar ABD'nin peşini bırakmıyor
Dünya

Kasırgalar ABD'nin peşini bırakmıyor

Geçtiğimiz sene meydana gelen kasırgalardan ötürü mal ve can kaybının yaşandığı ABD, bu yıl da ortalamanın üzerinde gerçekleşmesi beklenen Atlantik kasırgalarına hazırlı olunması uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 12:23:00 -
Kasırgalar ABD'nin peşini bırakmıyor

Münübe Yılmaz

Geçtiğimiz sene meydana gelen kasırgalardan ötürü mal ve can kaybının yaşandığı ABD, bu yıl da ortalamanın üzerinde gerçekleşmesi beklenen Atlantik kasırgalarına hazırlı olunması uyarısı yapıldı. Amerika’da Colorada Eyalet Üniversitesi’nden (CSU) uzmanlar, geçen yıl 30 fırtınanın kaydedildiği ülkede bu yıl da 17 büyük fırtına ve 8 kasırga beklediklerini duyurdu. Ülke tarihinde yıllık ortalama fırtına sayısı 12, ortalama kasırga sayısı ise 6 olan ülkede, bu yıl en az 4 şiddetli kasırga olması ve rüzgar hızının ise saatte 178,6 kilometre hiza ulaşması bekleniyor. “Bu yıl kasırga sezonunun ortalamanın üzerinde bir seviyede seyretmesini bekliyoruz” diyen araştırmacı profesör Philip Klotzbach, Amerika’nın doğu kıyısında, Florida da dahil birçok eyaletin büyük bir kasırgayla karşılaşma olasılığının yüzde 45 öldüğünü kaydetti. Kasırgaların genelde 1 Haziran ile 30 Kasım tarihleri arasında meydana geldiği ülkede okyanus sıcaklığındaki artışın ileride daha da büyük fırtınalara neden olacağı uyarısı yapılıyor. ABD'de 2020 yılındaki fırtına ve kasırgaların neden olduğu hasar maliyetinin ise 76 milyar dolara ulaştığı açıklanmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan ile ilgili küstah sözleri sonrası Mario Draghi İtalya'da dalga konusu oldu
Siyaset

Erdoğan ile ilgili küstah sözleri sonrası Mario Draghi İtalya'da dalga konusu oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı küstahça hedef alarak 'diktatör' diyen İtalya Başbakanı Mario Draghi, ülkesinde alay konusu oldu...
Şimdi de Mehmet Boynukalın'ı hedef gösterdi! 2 saniyede gelen çark
Gündem

Şimdi de Mehmet Boynukalın'ı hedef gösterdi! 2 saniyede gelen çark

Hassas konularda Müslümanların sesi olan İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın, yaptığı açıklamalar nedeniyle sürekli muhaliflerin hedefi..
Fransa’da Türk derneğine saldıran PKK sempatizanları terör estirdi!
Dünya

Fransa’da Türk derneğine saldıran PKK sempatizanları terör estirdi!

Fransa'da bir haftada dört kez saldırı gerçekleştiren terör örgütü PKK sempatizanları bir Türk derneği hedef aldı. Sokakta bulunan vatandaşl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay