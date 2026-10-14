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Dünya Kasırga ve tropikal fırtına etkili oldu! 6 kişi yaşamını yitirdi
Dünya

Kasırga ve tropikal fırtına etkili oldu! 6 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
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Kasırga ve tropikal fırtına etkili oldu! 6 kişi yaşamını yitirdi

Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da etkili olan Simon Kasırgası ve Rachel Tropikal Fırtınası'nın yol açtığı şiddetli yağış ve toprak kaymaları sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Simon Kasırgası kategori 1 seviyesindeyken güçlenerek Meksika'nın Nayarit ve Sinaloa eyaletlerinde şiddetli yağışlara yol açtı.

Meksikalı yetkililer, nehirlerde su seviyesinin yükselmesi ve sel baskınlarına karşı teyakkuza geçti.

Hem Simon Kasırgası hem de Rachel Tropikal Fırtınası'nın etkilerinin görüldüğü Guerrero bölgesi ile Baja California eyaletinin Ensenada kentinde meydana gelen şiddetli yağış ve toprak kaymaları sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu.

Ensenada'nın El Pipila deresi yakınlarında yaklaşık 300 askeri personel, arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Bölgede meydana gelen seller nedeniyle taşıtlar ve konutlar zarar gördü.

Meksika açıklarında kasırga alarmı
Meksika açıklarında kasırga alarmı

Dünya

Meksika açıklarında kasırga alarmı

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