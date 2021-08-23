  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sezonu galibiyetle açtılar
4 farklı noktada çıkan yangına müdahalede korkutan olay! Canlarını hiçe saydılar
Bakan Kasapoğlu açıkladı! 4 bin 346 kadrolu işçi alınacak
Fransa'da koronavirüs kayıpları devam ediyor
Dünya Kasırga ABD'ye ulaştı! 80 binden fazla ev elektriksiz kaldı, uçuşlar iptal edildi
Dünya

Kasırga ABD'ye ulaştı! 80 binden fazla ev elektriksiz kaldı, uçuşlar iptal edildi

Henri Kasırgası, tropikal fırtınaya dönüşerek ABD’nin Rhode Island eyaletine ulaştı. Binlerce evin elektriksiz kaldığı ve uçuşların iptal edildiği tropikal fırtına konusunda yetkililer uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 00:40:00 -
Kasırga ABD'ye ulaştı! 80 binden fazla ev elektriksiz kaldı, uçuşlar iptal edildi

ABD’yi vurması beklenen Henri Kasırgası, tropikal fırtınaya dönüşerek Rhode Island eyaletine ulaştı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Atlantik Okyanusu’nda oluşan Henri Kasırgası’nın şiddetinin Kategori 1’e yükseldiğini ve saatte 120 kilometre hızla ABD’nin doğu kıyılarına doğru ilerlediğini duyurmuştu. NHC, Henri Kasırgasının tropikal fırtına seviyesine gerilediğini ve Rhode Island eyaletine ulaştığını belirtti.

Henri’ye saatte 112 kilometre hıza ulaşan rüzgar, şiddetli yağış ve denizdeki yüksek dalgalar eşlik ediyor. Şu ana kadar fırtına ve dalgalar sebebiyle bazı evlerde hasar oluştuğu bildirildi. Rhode Island’da eyaletin büyük bir kısmını birbirine bağlayan birkaç büyük köprü geçici olarak kapatılırken, sahil yolları kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer uyardı

Yetkililer, ülkenin kuzeydoğu bölgesi New England’ın güneyinde ve New York eyaletinde yaşayan milyonlarca kişiye, sel, ağaç devrilmesi ve uzun süreli elektrik kesintileri konusunda uyardı.

Tropikal fırtına daha çok şiddetli rüzgar şeklinde etkisini gösterse de uzmanlar, asıl büyük tehlikenin fırtına sebebiyle okyanusta oluşan dev dalgalar ve daha fazla yağış alması beklenen iç kesimlerde su baskınları olacağını belirtti.

Henri, 84 bin haneyi elektriksiz bıraktı

Henri Tropikal Fırtınasının Rhode Island’da 74 bin ve Connecticut’ta da 20 bin haneyi elektriksiz bıraktığı belirtildi.

Yüzlerce uçuş iptal edildi

Bölgedeki büyük havaalanları fırtına yaklaşırken hala açık olsa da bugün yüzlerce uçuş iptal edildi. New York ve çevresindeki demir yolu ulaşımı da askıya alındı.

Kuzeybatıya doğru ilerliyor

Şu anda Rhode Island’da bulunan tropikal fırtına, 200 kilometre yarıçapında etkili olan ve yer yer saatte 112 kilometre hızla esen rüzgar ile birlikte kuzeybatıya doğru saatte 14 kilometre hızla ilerliyor. Fırtınaya eşlik eden yoğun yağış sebebiyle Connecticut ve Massachusetts’in bazı kısımlarında sel bekleniyor.
Öte yandan Başkan Joe Biden, bölgede acil durum ilan ederek, federal hükümetin afet bölgesine maddi destek vereceğini duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Oğuzhan Uğur'dan büyük rezalet! Mülteciler üzerinden İslam düşmanlığı yaptı
Gündem

Oğuzhan Uğur'dan büyük rezalet! Mülteciler üzerinden İslam düşmanlığı yaptı

Oğuzhan Uğur, adlı YouTube programcısı yeni sezon fragmanı olarak yayınladığı videoda mülteciler üzerinden hem insanların kılık kıyafetleri ..
Cihat Yaycı Paşa’dan FETÖ uyarısı: ‘Üç K’ ile devletin yönetimini yine sistematik bir şekilde ele geçirebilir!
Gündem

Cihat Yaycı Paşa’dan FETÖ uyarısı: ‘Üç K’ ile devletin yönetimini yine sistematik bir şekilde ele geçirebilir!

TÜRKDEGS Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, Twitter’da örgütlenen FETÖ’cü teröristlerin ‘FETÖ nefret söylemidir’ kampanyasını yeniakit.com.tr’ye ..
'CHP'liydim ama artık AK Partiliyim' demişti... Kılıçdaroğlu'na isyan etti
Siyaset

'CHP'liydim ama artık AK Partiliyim' demişti... Kılıçdaroğlu'na isyan etti

Bozkurt ilçesinde yürütülen çalışmaları gördükten sonra "Aileden CHP'liyim, ben böyle çalışma görmedim, artık AK Partiliyim" sözleriyle günd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay