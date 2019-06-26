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Kaşınmaya devam ediyorlar! Yunanistan'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan, fitne çıkarmaya devam ediyor. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Giorgos Katrougalos'un Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik almayı düşündüğü tedbirleri ülkedeki siyasilere aktardığını bildirdi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 20:52
Kaşınmaya devam ediyorlar! Yunanistan'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, bugün yayınladığı açıklamada bakan Giorgos Katrougalos'un Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik almayı düşündüğü tedbirler konusunda parti temsilcilerini bilgilendirdiğini söyledi.

Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım uyarılarına rağmen Kıbrıs kıyılarında sondaj çalışmaları yürüten Türkiye'nin faaliyetlerinin konu edildiği Yunanistan Ulusal Dış Politika Konseyi toplantısının ardından yapılan açıklamada, Ankara'nın Kıbrıs kıyılarındaki sondaj faaliyetlerinin Avrupalı petrol şirketlerini de engellediği belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu önlemler, sorunun yalnızca ikili bir ihtilaf olmadığı, aynı zamanda Avrupa’nın egemen haklarının ihlalinin bir sonucu olarak Avrupa Birliği’nin tamamını ilgilendirdiği görüşünü yansıtıyor. Avrupa Birliği ilk kez söylemler düzeyinden somut adımlara geçti ve önlem alacağını duyurdu."

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da, Türkiye'nin Kıbrıs Adası açıklarındaki doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin, Avrupa Birliği'nden (AB) yaptırım talebinde bulunacaklarını söylemişti.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 20:52
  1. Ankara
  2. Yunanistan

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  • cihadcihad46 dk önce
    göçmenleri salın gitsin biz sadece bu yaptırımla onları yıkar geçeriz neden tampon olduğumuzuda anlamış değilim gardaşım hepsinin müslüman olduğunu kim söyleyebilir hristiyanda var arapda var putperest zerdüşt yezidi hepsi var ve bunlar avrupaya gitmek orada yaşamak istiyolar neden hem avrupa bombalıyo hemde onların dindaşları biz ne yapıyoruz bilmediğimiz bu insanlarla kültür bağımız falan var diyoruz nerede ben hala göremedim. bizim insanımız yatıp kalkacağı sesinin tonunu ayarlayacağı yeri bilir lakin ben bu insanlarda onu göremedim üstüne onlar uyum sağlaması gerekirken biz onlara uyum sağlıyacaz ne alaka kusura bakmayın gardaşım salın gitsin hangi ülkeler yardım ediyosa veya etmiyosa hepsini paylaştırın biz enayimiyiz yahu. bi haber bakın suriyeli çocuklar bomba altında ölüyolar biz ölsünmü diyoruz yoo getirin dibimize yerleştiirnde demiyoruz. açın kapıları mülteci anlaşmasınıaskıya alın salın gitsin yazık günah bu millete

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