Kaşınıyorlar! Yunanistan’dan Kızıldeniz’de gerginlik

İsrail’in Gazze soykırımı tüm hızıyla devam ederken, bölgeden başka çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Yunanistan yetkililerinden alınan bilgiye göre, Avrupa Birliğinin Kızıldeniz’deki deniz misyonunda görev yapan bir Yunan askeri gemisinin, iki insansız hava aracına ateş açarak onları püskürttüklerini söyledi.

AB'nin Kızıldeniz'deki Aspides adlı misyonu, kilit deniz ticaret rotasını, İsrail'in Gazze'deki savaşına misilleme yaptığını söyleyen Yemen'deki Husi milislerinin insansız hava aracı ve füze saldırılarından korumaya yardımcı olmak amacıyla Şubat ayında başlatıldı. Yunanistan misyon için bir firkateyn sağladı.

Uluslararası haber ajansları bu gelişmeyi 'son dakika' kodu ile abonelerine servis etti. Yunan Kathimerini gazetesi olayın sabah saatlerinde gerçekleştiğini, savaş gemisinin iki İHA'ya karşı 127 mm'lik topunu ateşlediğini yazdı.