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Gündem Kaşınıyorlar! Yunanistan’dan Kızıldeniz’de gerginlik
Gündem

Kaşınıyorlar! Yunanistan’dan Kızıldeniz’de gerginlik

Yeniakit Publisher
2024-03-13 17:55:00 - 2024-03-13 17:55:30
Kaşınıyorlar! Yunanistan’dan Kızıldeniz’de gerginlik

İsraril Gazze’de giriştiği soykırım devam ederken, uluslararası haber ajansları Kızıldeniz’de Yunan savaş gemisinin Husiler’e ait İHA’lara ateş açtığını duyurdu. ’Son dakika’ olarak duyurulan haber sonrası Yunanistan’ dan resmi açıklama geldi.

İsrail’in Gazze soykırımı tüm hızıyla devam ederken, bölgeden başka çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Yunanistan yetkililerinden alınan bilgiye göre, Avrupa Birliğinin Kızıldeniz’deki deniz misyonunda görev yapan bir Yunan askeri gemisinin, iki insansız hava aracına ateş açarak onları püskürttüklerini söyledi.

AB'nin Kızıldeniz'deki Aspides adlı misyonu, kilit deniz ticaret rotasını, İsrail'in Gazze'deki savaşına misilleme yaptığını söyleyen Yemen'deki Husi milislerinin insansız hava aracı ve füze saldırılarından korumaya yardımcı olmak amacıyla Şubat ayında başlatıldı. Yunanistan misyon için bir firkateyn sağladı.
Uluslararası haber ajansları bu gelişmeyi 'son dakika' kodu ile abonelerine servis etti. Yunan Kathimerini gazetesi olayın sabah saatlerinde gerçekleştiğini, savaş gemisinin iki İHA'ya karşı 127 mm'lik topunu ateşlediğini yazdı.

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