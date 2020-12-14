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Spor Kasımpaşa'nın kupada rakibi Muğlaspor
Spor

Kasımpaşa'nın kupada rakibi Muğlaspor

Lacivert-beyazlı futbol takımı, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Misli.com 3. Lig temsilcisini ağırlayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-14 10:25:20 -
Kasımpaşa'nın kupada rakibi Muğlaspor

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Misli.com 3. Lig ekibi Muğlaspor'u konuk edecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.00'te başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak turda müsabakayı kazanan takım, adını bir üst tura yazdıracak.

Kupada 4. turdan itibaren mücadele eden Kasımpaşa, Misli.com 2. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'u elemişti.

Muğlaspor ise 2. turdan dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda sırasıyla Misli.com 3. Lig temsilcisi Kızılcabölükspor ile TFF 1. Lig ekipleri Yılport Samsunspor ve Ankaraspor'u saf dışı bırakmıştı.

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