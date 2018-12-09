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Kasımpaşa'nın konuğu Kayserispor

Lacivert-beyazlı ekip, Süper Lig'in 15. haftasında yarın Kayserispor ile karşı karşıya gelecek

09 Aralık 2018 Pazar 09:33
Kasımpaşa'nın konuğu Kayserispor

Süper Lig'in 15. haftasındaki mücadelede Kasımpaşa, yarın Kayserispor'u konuk edecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek

Ligde 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 26 puanla ikinci sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 3'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 8'ini kaybeden Kayserispor ise 12 puanla 17. sırada bulunuyor.

Kasımpaşa'da sakatlıkları devam eden Abdul Rahman Khalili ile İlhan Depe, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Hafif sakatlıkları bulunan Fode Koita ile Özgür Çek'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan maçta takımlar 1-1 berabere kalmıştı. İkinci devredeki karşılaşmayı ise Kayserispor 3-2 kazanmıştı.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 09:33
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  3. Kayserispor
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