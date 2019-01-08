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Kasımpaşalı Diagne'den ilginç açıklama: Barcelona'ya gideceğim

Süper Lig'de gol krallığı sıralamasında zirvede yer alan Kasımpaşalı Diagne, önemli açıklamalarda bulundu.

08 Ocak 2019 Salı 18:23
Kasımpaşalı Diagne'den ilginç açıklama: Barcelona'ya gideceğim

Süper Lig'de gösterdiği performans ile dünya devlerinin transfer hedefi haline gelen Kasımpaşalı Diagne, özel açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa'nın 2 sezon önce Tianjin Teda'dan transfer ettiği ve Süper Lig'in ilk yarısında attığı 20 gol ile Süper Lig devlerinin yanı sıra dünya takımlarının da gözdesi olan Diagne geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

'Hangi takıma gideceksin?'


Birçok takım ile transferde adı geçen Senegalli golcü geleceği hakkında, 'Şu an sadece kendi takımıma konsantreyim, transfer veya başka takım ile ilgili bir şey düşünmüyorum.' dedi.

Yıldız golcü 'Hangi takıma gideceksin?' sorusuna ise esprili bir şekilde 'Barcelona'ya gideceğim' yanıtını verdi. (Skorer)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 18:23
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  2. diagne gol
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