Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
- Lacivert-beyazlı ekibin yeni transferi Yusuf Erdoğan, ilk idmanına çıktı10 Temmuz 2019 Çarşamba 21:51
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürdü.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, yeni transfer Yusuf Erdoğan da katıldı.
Kasımpaşalı futbolcular, ısınma bölümünün ardından pas ve top kapma çalışmaları yaparken, taktik çalışmalarla idman sona erdi.
Ülke milli takımlarıyla Afrika Kupası'nda görev yapan Trezeguet ve Fode Koita, antrenmana katılmadı.
Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
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