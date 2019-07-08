Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları

Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları08 Temmuz 2019 Pazartesi 21:59
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmanın, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladığı kaydedildi.
İdmanın, 5'e 2 pas, top kapma ve taktik çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.
Milli takımlarıyla Afrika Kupası'nda bulunan Trezeguet ve Fode Koita'nın antrenmana katılmadığı ifade edildi.
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