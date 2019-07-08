Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmanın, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladığı kaydedildi. İdmanın, 5'e 2 pas, top kapma ve taktik çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı. Milli takımlarıyla Afrika Kupası'nda bulunan Trezeguet ve Fode Koita'nın antrenmana katılmadığı ifade edildi.

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