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Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları

05 Eylül 2019 Perşembe 22:55
Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale taktik maç yapıldı.

Milli takım kamplarında bulunan Strahil Popov ve Tobias Heintz idmana katılmadı.

Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 22:55
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