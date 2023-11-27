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Spor Kasımpaşa'da 3. kez yollar ayrıldı!
Spor

Kasımpaşa'da 3. kez yollar ayrıldı!

Yeniakit Publisher
2023-11-27 19:32:00 -
Kasımpaşa'da 3. kez yollar ayrıldı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş görevinden istifa etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş'in görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada: "Teknik direktörümüz Kemal Özdeş, Konyaspor maçı sonrası görevinden istifa etmiştir. Sayın Kemal Özdeş’e kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Özdeş yönetiminde bu sezon çıktığı 13 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 18 puan toplayan İstanbul ekibi, 8'inci sırada yer alıyor.

Kasımpaşa, Kemal Özdeş'in teknik direktörlüğünde ligdeki son 3 maçtan mağlup ayrılmıştı.

Kemal Özdeş'in Kasımpaşa geçmişi
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Daha önce Eylül 2016 - Ekim 2018 ve Haziran 2019 - Aralık 2019 tarihleri arasında iki kez Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş, son olarak Yeni Malatyaspor'da görev almıştı. Özdeş, geçen sezon mart ayında Selçuk İnan'la yollarını ayıran takıma üçüncü kez hoca olmuştu.

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