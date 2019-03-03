Kasımpaşa yönetiminden moral yemeği



İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa Kulübü Başkanı Turgay Ciner, lacivert-beyazlı futbolcularla yemekte bir araya geldi. Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kulübün Kemerburgaz'daki tesislerinde gerçekleştirilen yemeğe başkan Turgay Ciner'in yanı sıra başkan vekili Hasan Hilmi Öksüz, yönetici Fatih Saraç, futbolcular ve teknik heyet katıldı. Yarın oynanacak Trabzonspor maçı öncesinde organize edilen yemekte kısa bir konuşma yapan başkan Turgay Ciner, lacivert-beyazlı futbolculara güvendiklerini belirterek, "Başınızda Türkiye'nin en iyi teknik direktörlerinden biri var. Sizlerin kalitesi de ortada. Bu sıkıntılı süreci hep birlikte aşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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