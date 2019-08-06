Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde sabah gerçekleştirilen antrenman, koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas ve şut organizasyonlarıyla devam eden idman, soğuma çalışmalarıyla sona erdi. Kasımpaşa, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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