Kasımpaşa, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı Kasımpaşa, Trabzonspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren antrenmana, sakatlıkları bulunan futbolcular Josue Sa ile Loret Sadiku katılmadı. Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.