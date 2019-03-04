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Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 24. hafatasında Kasımpaşa İstanbul'da Trabzonspor'u misafir ediyor. İki takım arasında ligde geride kalan 19 maçın 9'undan Trabzonspor, 5'inden Kasımpaşa galibiyetle ayrıldı. Peki, Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

04 Mart 2019 Pazartesi 16:09
Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 24. hafatasında Kasımpaşa İstanbul'da Trabzonspor'u misafir ediyor. İki takım arasında ligde geride kalan 19 maçın 9'undan Trabzonspor, 5'inden Kasımpaşa galibiyetle ayrıldı. Peki, Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Kasımpaşa Trabzonspor Süper Lig 24. hafta maçı bu akşam saat 20:00'da başlıyor. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig 24. hafta maç sonuçları

1 Mart Cuma

20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 2-4

2 Mart Cumartesi

16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: 3-2

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş: 2-2

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 3-2

3 Mart Pazar

13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe: 1-1

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 0-2

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: 1-1

4 Mart Pazartesi

20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor (Spor Toto Akhisar)

Süper Lig 24. hafta puan durumu

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 16:09
  1. Sivas
  2. Rize
  3. Malatya
  4. Konya
  5. Kayseri
  6. İstanbul
  7. Erzurum
  8. Bursa
  9. Antalya
  10. Ankara
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