Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'in 24. hafatasında Kasımpaşa İstanbul'da Trabzonspor'u misafir ediyor. İki takım arasında ligde geride kalan 19 maçın 9'undan Trabzonspor, 5'inden Kasımpaşa galibiyetle ayrıldı. Peki, Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?04 Mart 2019 Pazartesi 16:09
Süper Lig'in 24. hafatasında Kasımpaşa İstanbul'da Trabzonspor'u misafir ediyor. İki takım arasında ligde geride kalan 19 maçın 9'undan Trabzonspor, 5'inden Kasımpaşa galibiyetle ayrıldı. Peki, Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Kasımpaşa Trabzonspor Süper Lig 24. hafta maçı bu akşam saat 20:00'da başlıyor. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Süper Lig 24. hafta maç sonuçları
1 Mart Cuma
20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 2-4
2 Mart Cumartesi
16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: 3-2
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş: 2-2
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 3-2
3 Mart Pazar
13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe: 1-1
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 0-2
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: 1-1
4 Mart Pazartesi
20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor (Spor Toto Akhisar)
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