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Spor Kasımpaşa, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak
Spor

Kasımpaşa, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak

Yeniakit Publisher
2020-09-25 09:37:59 -
Kasımpaşa, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Antakya Atatürk Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligin ilk haftasında konuk olduğu Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 yenilen Kasımpaşa, sahasında oynadığı son maçında ise Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

Atakaş Hatayspor ise ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptı. İlk hafta son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden bordo-beyazlı takım, son maçta ise Fenerbahçe ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Kasımpaşa'da Gineli savunma oyuncusu Julian Jeanvier, sakatlığı nedeniyle Atakaş Hatayspor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Oussama Haddadi'nin durumu ise maç saatinde belli olacak. Lacivert-beyazlı ekipte ayrıca Gerard Gohou ile Fode Koita müsabaka kadrosunda yer almayacak.

Öte yandan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, yarın eski takımına rakip olacak. Atakaş Hatayspor, Mehmet Altıparmak yönetiminde Süper Lig'e yükselmişti.

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