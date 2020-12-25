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Spor Kasımpaşa, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Kasımpaşa, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-12-25 13:02:01 -
Kasımpaşa, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 15. haftasında 27 Aralık Pazar günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ile başladığı belirtildi.

Pas çalışmasıyla süren idmanın, taktik çalışmalarının ardından yapılan pas ve şut çalışmaları ile tamamlandığı kaydedildi.

Kasımpaşa, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek.

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